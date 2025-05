Sivih glav za vojaško rezervo imamo več kot dovolj

V nadaljevanju preberite:

Če bodo poslanci potrdili vladni predlog obrambne resolucije, se bo obseg izdatkov za obrambo in varnost še letos povečal na dva odstotka BDP in potem postopno na tri odstotke do leta 2030. V ospredju so še vedno vlaganja v infrastrukturo in opremo za dvojno rabo. Ambiciozno širjenje prostorskih sil po zgledu nekdanje Teritorialne obrambe na 30.000 pripadnikov rezervne sestave je po oceni vlade izvedljivo, saj je v Sloveniji 60.000 ljudi, ki so v preteklosti opravili temeljno vojaško usposabljanje.