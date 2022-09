Sklep o razrešitvi direktorice TV Slovenija nezakonit

Sklep o njeni razrešitvi, ki ga je sprejel generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough, pa je po navedbah Natalije Gorščak delovno in socialno sodišče označilo za nezakonitega in ga razveljavilo.

»Sodba, ki utemeljuje nezakonitost razrešitve in razveljavlja sklep o moji razrešitvi, potrjuje, da to, kar sem trdila v svojem pisnem zagovoru predloga o razrešitvi, drži. To, da programski svet ni obravnaval predloga razrešitve in da je bilo dovoljeno, da me generalni direktor samovoljno razreši, se je pokazalo kot velik faux pas, pri katerem so sodelovali tudi vsi svetniki, ki se razpisane izredne seje programskega sveta niso udeležili,« je navedla Gorščakova in dodala še, da je tako Whatmough dovolil, da je Televizija Slovenija praktično leto dni bila brez direktorja s polnimi pooblastili, v tem času je nastala težko popravljiva škoda: odšlo je ogromno sodelavcev, saj v razmerah, ki so nastale, niso več želeli delati, o padcu gledanosti pa lahko sklepamo le glede na podatke, ki jih vidimo v aplikacijah kabelskih operaterjev, saj jih vodstvo skriva pred večino zaposlenih, kar se nikoli prej ni dogajalo.

Sodba je po njeno tudi dokaz, da v tej družbi še posebej kot vodilna oseba ne moreš z ljudmi ravnati, kot si želiš oziroma kot ti narekujejo prišepetovalci, ampak moraš delovati v skladu z zakonodajo in etičnimi načeli.

Ker pa gre šele za prvostopenjsko sodbo, bi se vodstvo RTV Slovenija nanjo lahko pritožilo, do odločitve višjega sodišča pa bi lahko torej obveljalo trenutno stanje, ko TV Slovenija vodi Uroš Urbanija.

Na Kolodvorski se bodo na sodbo odzvali, ko jo bodo prejeli in proučili.