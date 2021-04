Skoraj dvajset let do prve obsodbe

15 narokov glavne obravnave je bilo preklicanih, od tega 6 zaradi epidemije.

O trajanju postopka:

"V navedenem postopku so kot obdolženi nastopali tudi tuji državljani in tuja gospodarska družba, kar je zelo zavleklo kazensko preiskavo, pozneje pa tudi glavno obravnavo, saj tuja zaprošena država tudi po leto ali dve v različnih fazah postopka ni posredovala zahtevane dokumentacije slovenskemu sodišču. Poleg tega je tudi eden izmed obdolženih slovenskih državljanov, zopet katerega je bil odrejen pripor, pobegnil v tujo državo, ter se je posledično zavlekel postopek zahteve po izročitvi, ki ga država, v katero je navedeni pobegnil, še vedno v celoti ignorira. Vse navedeno so okoliščine, ki so postopek na sodišču zavlekle in to kljub trudu sodišča tako v preiskavi kot tudi pozneje na glavni obravnavi, da zagotovi vse zaprošene in zahtevane listine iz tujine ter sojenje v navzočnosti vseh udeležencev," specializirano državno tožilstvo.





Lilijana Kozlovič, ministrica za pravosodje FOTO: Jože Suhadolnik

Instančno sojenje Zakon o kazenskem postopku to vprašanje ureja v 380. členu. Z novelo Zakona o kazenskem postopku, ki je bila sprejeta konec lanskega leta in se začne uporabljati 13. maja letos, pa bodo višja sodišča še bolj strogo zavezana k temu, da izvedejo glavno obravnavo. Tako bo višje sodišče lahko vrnilo zadevo v novo glavno obravnavo sodišču prve stopnje le, če o zadevi ne bo moglo odločiti samo, ker bodo za to obstajali upravičeni pravni ali dejanski razlogi, ki jih bo moralo posebej obrazložiti.

Ne glede na to spremembo pa tudi trenutno veljavni ZKP predvideva, da višje sodišče lahko izvede glavno obravnavo in torej zadeve ne vrne prvostopenjskemu sodišču, pri čemer je zakonska formulacija nekoliko manj zavezujoča, pojasnjujejo na ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi Lilijana Kozlović.



Po osemnajstih letih od oškodovanja Mobitela, nekdanje hčerinske družbe Telekoma, je epilog na prvi stopnji doživela ena najbolj razvpitih afer slovenske tranzicije. Ker tožilstvo napoveduje pritožbo, se lahko zgodi, da bo primer zastaral.Na eno leto in deset mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta je bil pred dnevi obsojen nekdanji prvi mož Mobitela. Soobtoženi razvpiti guru slovenskega korporativnega upravljanja, zastopal ga je nekdanji odvetnik, zdaj pa prvi človek Sove, je zbežal v Dubaj in ga roka pravice še ni dosegla, saj ni odziva na zaprosila slovenske strani ne za njegovo izročitev in ne za zaslišanje prek videokonference.»Glede na obsodilno sodbo se tožilstvo lahko pritoži le zoper višino ali vrsto kazenske sankcije, kar ima namen tudi storiti,« so za Delo povedali na specializiranem državnem tožilstvu.Afera Mobitel velja za eno od neslavnih zgodb o navideznih poslih slovenske tranzicije, Peklar pa je postal karikatura slovenskega strokovnjaka za korporativno upravljanje ter simbol slabih praks in deviantnih pojavov v državnih podjetjih.Družba Mobitel je zdaj del Telekoma Slovenije, ki si je svoje hčerinsko podjetje pripojil po dvajsetih letih samostojnega uspešnega poslovanja in velja za začetnika mobilne telefonije pri nas.Spomnimo, sedem let po izbruhu afere je tožilstvo obdolžilo šest fizičnih oseb in dve pravni. Poleg Peklarja in Majzlja tudi švicarsko družbo Bados Consulting, ki je z Mobitelom sklenila več navideznih poslov, zato ji je plačal 1,94 milijona evrov. Policija je preiskala denarne tokove med Peklarjevo družbo Socius, Bados Consultingom in Mobitelom med koncem leta 2002 in začetkom 2004. Na podlagi Peklarjevega priporočila naj bi Majzelj s podjetjem Bados Consulting sklenil pogodbe o navideznem poslovnem sodelovanju. Nekaj sto tisoč evrov naj bi končalo na Peklarjevem računu.Majzlju so očitali storitvi dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja, v prvem je nastala protipravna premoženjska korist v višini 145.000 evrov, v okviru drugega kaznivega dejanja pa v višini 1,7 milijona evrov, pri čemer kazenski pregon zastara marca 2024.Če bo višje sodišče primer vrnilo nazaj na okrožno sodišče, bo primer najverjetneje zastaral. Z zastaranjem so se v preteklosti končala tudi nekatera druga odmevna sojenja, denimov primeru Patria.Z novelo kazenskega zakonika, ki začne veljati sredi maja, bodo višja sodišča sicer strožje zavezana k izvedbi glavne obravnave in bodo primere vrnila na nižjo stopnjo le, če o zadevi ne bodo mogla odločiti, ker bodo za to obstajali upravičeni pravni ali dejanski razlogi; te bo moralo sodišče posebej obrazložiti.