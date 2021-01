Skozi prvo sito Mlakarjeva

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na današnji seji sprejel sklep, s katerim predlaga skupščini, da imenuje za generalno direktorico ZZZS Tatjano Mlakar, vodjo območnih enot Krško in Novo mesto.



Mlakarjeva je prejela v prvem krogu štiri glasove, sedanji generalni direktor Marjan Sušelj pet, Samo Fakin dva. V drugem krogu glasovanja je dobila Mlakarjeva šest glasov, Sušelj pa pet.



Upravni odbor je šele prvo sito pri imenovanju generalnega direktorja javne zdravstvene blagajne, ki bo letos upravljala 3,4 milijarde evrov.



Kandidatko mora potrditi najprej skupščina ZZZS – ta bo odločala 4. februarja, nato pa še državni zbor.



Do imenovanja nove generalne direktorice bo ZZZS vodil vršilec dolžnosti. Upravni odbor bo za to mesto imenoval Marjana Sušlja, če bo ta v prihodnjih dneh podal soglasje za vodenje ZZZS, smo izvedeli na ZZZS. Redni mandat se Sušlju izteče 2. marca.

