Otroci tudi pri zabavi potrebujejo močne dražljaje

»Današnja mladina ima toliko možnosti, da na drugačne načine preživlja svoj prosti čas, kot pa da se usmerja v vandalizem oziroma povzročanje škode drugim. Za te dogodke ne vidim nobenega opravičila,« je jasen Matej Družina, kriminalistični inšpektor s koprske policijske uprave. V Kopru še vedno močno odmeva objestno razgrajanje mladih motoristov na Bonifiki minuli konec tedna.

Sogovornik poudari, da je šlo za kazniva dejanja, in ne več prekrške. »O tem, kaj pomeni kazenska odgovornost, se z otroki pa tudi z njihovimi učitelji in starši veliko pogovarjamo v okviru naših predavanj v osnovnih in srednjih šolah,« pove. Malo se jih namreč zaveda, da so mladostniki s 14 leti kazensko odgovorni. Otrokom tudi pojasnijo, zakaj so določena dejanja prepovedana in kazniva ter kaj jih čaka bodisi pri sodniku za prekrške bodisi pri kazenskem sodniku. »Povemo jim tudi, kaj pomeni biti vpisan v kazensko evidenco, ki je obenem del tudi različnih evropskih in mednarodnih sistemov. To med drugim lahko vpliva na prihodnje iskanje službe, kjer se zahteva dokument o nekaznovanosti, ter na težave pri potovanju oziroma vstopanju v različne države,« omeni.

Kaj mladostnika pripelje do storitve nesprejemljivega dejanja? Zakaj danes mladi potrebujejo vse več dražljajev? Kakšna je vloga staršev?