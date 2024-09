Poslanci o začasni izključitvi nasilnih učencev

Poslanci so danes razpravljali o predlogu novele zakona o osnovni šoli, ki so ga pripravili v NSi. Za težje kršitve predlagajo nove vzgojne ukrepe, in sicer bi ravnatelj lahko odločil, da bi učenca začasno izobraževali na daljavo, ga začasno vključili v vzgojni program ali začasno izključili. Koalicija predloga ne podpira, zato bo jutri ob glasovanju najverjetneje končal zakonodajno pot. Ravnatelji opozarjajo, da so spremembe nujne.

Povod za pripravo predloga novele zakona o osnovni šoli je bilo junijsko dogajanje na OŠ Velika Dolina. V NSi so spomnili tudi na medvrstniško nasilje na vrhu celjskega nakupovalnega središča pred letom in pol, ki je bilo celo posneto. Takrat je aktiv celjskih ravnateljev pozval k spremembam zakonodaje. »Ravnatelji menimo, da bi sistem moral omogočati takojšnjo začasno odstranitev nasilnih in motečih otrok iz oddelka oziroma šole, saj bi morala biti pravica preostalih učencev do varnega in urejenega okolja ter nemotenega pouka nad pravico nasilnih in motečih učencev, da so v šoli.« Ravnatelji so takrat zapisali, da razen papirnatih vzgojnih ukrepov nimajo učinkovitega ukrepa.

V NSi so predlagali, da bi ob težjih ter ponavljajočih se kršitvah dolžnosti in odgovornosti učenca lahko ravnatelj izrekel ostrejše vzgojne ukrepe. Vlada predloga ni podprla, zapisali so, da je neustaven, saj je osnovna šola obvezna, zato izključitve ne more biti. Državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič je dodala, da zakonodajne spremembe niso edina pot. »Zakonodajo je treba tudi uresničevati. Petdeseti člen zakona o osnovni šoli pravi: 'Učencu šola lahko občasno zagotovi doseganje ciljev izobraževanja tudi v drugih oblikah organiziranega dela z učenci z namenom, da se učencem zagotovi varnost ali nemoten pouk.' To piše že zdaj. Se pravi, da je pomembno, da to izvajamo.«

Realnost

Ravnateljica celjske OŠ Lava Marijana Kolenko je dejala, da vse to drži, a da je poudarek na besedici 'lahko'. »Vse to bi že naredili, ampak kam naj otroka umaknemo in s kom? Svetovalni delavec ne more biti z enim otrokom ves dan. Za koliko časa naj takega otroka umaknemo oziroma mu zagotovimo drugačne oblike organiziranega dela? Kdo bo delal z njim? Kdo ga bo prednostno obravnaval?«

Podobno je razmišljala predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič. »Ta člen že zdaj uporabljamo, kadar gremo na ekskurzijo in lahko posamezni otrok ostane v šoli. Kadar pa so v šoli vsi, nimamo toliko kadra, da bi jih lahko ločevali, da bi se učitelji ena na ena ukvarjali z njimi. Razlage, da imamo 250 svetovalnih delavcev več, ne pijejo vode. Do zdaj smo imeli na generacijo enega neobvladljivega otroka, ampak nikoli v prvem razredu. Lani smo prvič dobili prvošolca, ki je več stvari poškodoval. Letos imamo tri take, pa samo polovico svetovalnega delavca več. S kom naj se ukvarja? Eden je učiteljico tako popraskal po obrazu, da ima še danes brazgotino. Če izvzamemo počutje učiteljice, se vprašajmo, kako se je počutilo preostalih štiriindvajset otrok?«

Še ena novela

Koalicija predloga NSi ne bo podprla, je pa Janja Zupančič napovedala, da bo svoj predlog novele zakona o osnovni šoli pripravilo ministrstvo. V njem bodo natančneje razmejili in opredelili varnostne in vzgojne ukrepe, ki bodo vključevali obveznosti šole, učencev in staršev, je povedala. »Tudi to, kako bomo za zagotavljanje varnosti in nemotenega pouka učencu začasno zagotovili izobraževanje v drugih oblikah organiziranega dela. Natančneje bomo opredelili dinamiko obveščanja o izostajanju učencev od pouka, opravičevanju njegove odsotnosti in odgovornosti neodzivnih staršev. Še bolj bomo poglobili in povezali postopek prešolanja učenca. Opredelili bomo možnost pregleda osebnih predmetov, začasni odvzem predmetov, opredelili rabo elektronskih naprav v šoli in sankcije oziroma globe ob nesodelovanju staršev.« Kdaj bodo predstavili svojo novelo zakona, še ni znano. Vsekakor morajo počakati na novega ministra.