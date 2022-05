Skrb vzbujajoče: pri 72 % je čakanje na termin daljše od dopustne meje

V središču pandemije, onesnaženega planeta in porasta bolezni, kot so rak, astma in bolezni srca, je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) pozornost usmerila na nujne ukrepe, potrebne za ohranjanje zdravja ljudi in planeta, ter spodbudila gibanje za oblikovanje družb, osredotočenih na dobro počutje.

V Sloveniji se pojavlja ob tem težava dolgih čakalnih dob oziroma nedostopnosti storitev v javnem zdravstvenem sistemu, ki so številnim prinesle zdravstvene zaplete in negativne izkušnje.

Prav takšno stanje v javnem zdravstvu je tudi Slovence pripeljalo do bolj pogoste uporabe nadstandardnih zdravstvenih storitev pri zasebnih izvajalcih, hkrati narašča tudi zanimanje za dodatno zdravstveno zavarovanje. To je tisto, ki zagotavlja hiter dostop do kakovostnih storitev v zasebnem sektorju, obenem pa je ugodna rešitev. V primeru poškodbe ali novonastale bolezni namreč posameznik ostane osredotočen na zdravje, skrb za organizacijo zdravljenja in stroške pa prevzame zavarovalnica.

Najdaljša čakalna doba za zavarovance PRVA Zdravje je 10 delovnih dni, povprečna čakalna doba na termin obravnave pa je le 5 delovnih dni. FOTO: Depositphotos

Kako nam koristi dodatno zdravstveno zavarovanje

Predvsem tako, da lahko brez skrbi poskrbite za svoje zdravje s hitrim dostopom do diagnoze in zdravljenja – torej brez večmesečnega čakanja na pregled in nujen poseg.

Ali ste vedeli, na primer, da je v Sloveniji pri 72 % storitev čakanje na termin obravnave daljše od dopustne meje? To kažejo podatki NIJZ. In to je podatek, ki bi nas moral skrbeti in nas prepričati, da je dodatno zavarovanje, ki omogoča kakovosten in hiter dostop do želenih storitev, prava odločitev.

Eno bolj kakovostnih tovrstnih zavarovanj v Sloveniji je zavarovanje PRVA Zdravje, ki ga ponuja PRVA Osebna zavarovalnica. Sodeč po anketi zadovoljstva bi ga kar 97 odstotkov uporabnikov storitev priporočilo bližnjim.

Kaj ponuja zavarovanje PRVA Zdravje

Predvsem hiter in pravočasen dostop do specialista oziroma ustreznega zdravljenja. Tako boste preprečili, da bi se vaše zdravstveno stanje zaradi predolgega čakanja poslabšalo. Najdaljša čakalna doba za zavarovance PRVA Zdravje je 10 delovnih dni, povprečna čakalna doba na termin obravnave pa je le 5 delovnih dni.

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem lahko brez skrbi poskrbite za svoje zdravje s hitrim dostopom do diagnoze in zdravljenja. FOTO: Shutterstock

Zavarovanje je namenjeno osebam od 15. do 68. leta starosti, na voljo pa je tudi otrokom, starejšim od 5 let. Zelo pomembno dejstvo je, da lahko zavarovanje prilagodite tako starosti kot potrebam po zdravstveni varnosti.

Izbirate lahko med tremi zavarovalnimi kritji dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje, odločite se lahko tudi za katero koli kombinacijo.

Specialisti in zdravila: Ob novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah kritje zagotavlja dostop do specialističnih zdravstvenih storitev z 22 področij medicine. Krije stroške pregledov pri zdravniku specialistu in pripadajoče diagnostične preiskave na podlagi napotnice osebnega zdravnika ter plačilo zdravil, predpisanih na beli recept v višini do 250 EUR letno. V sklopu paketa je skupno na voljo 89 zdravstvenih storitev, v enem letu je možno izkoristiti 3–4 obravnave.

Operativni posegi: Krije stroške ambulantnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi. Na voljo so posegi z 10 različnih področij medicine. Izbirate lahko med dvema paketoma, ki se razlikujeta po višini letne zavarovalne vsote in naboru storitev.

Rehabilitacije: V enem zavarovalnem letu lahko izkoristite 6 obravnav fizioterapije, delovne terapije ali protibolečinske terapije, ki so nadaljevanje specialistične obravnave. Na voljo je 34 različnih fizioterapevtskih postopkov v obsegu, kot je naveden na delovnem nalogu, 35 različnih postopkov delovne terapije in 15 različnih postopkov protibolečinske terapije, za kar je potrebna zgolj pridobitev delovnega naloga ali napotnice.

Posameznikom, ki se že soočate z diagnozo in zdravljenjem, je za izboljšanje poteka zdravljenja in lajšanje negotovosti ter težkih trenutkov na voljo kritje Drugo zdravniško mnenje. V primeru medicinske diagnoze se z drugim zdravniškim mnenjem bolje nadzoruje rezultat zdravstvenega stanja, saj zagotovi jasne odgovore, ki jih posameznik potrebuje. Ob tem drugo zdravniško mnenje ne pomeni, da dvomite o svojem zdravniku. Večina zdravnikov se strinja, da drugo mnenje prinaša dodano vrednost in dokazuje dobro medicinsko prakso, saj zagotavlja, da boste prejeli pravilno diagnozo.

Asistenca 24 ur na dan Kot zavarovanec imate neomejen dostop do asistenčnega centra, kjer se lahko naročite na ustrezno zdravstveno storitev oziroma prejmete celovit načrt zdravljenja v najbližji zdravstveni ustanovi, pri enem izmed več kot 310 uveljavljenih zasebnih izvajalcev.

FOTO: Shutterstock

S paketom NADSTANDARD še do hitrejšega zdravljenja

Vsem, ki bi si želeli dodatno skrajšati pot zdravljenja in možnost razvoja kroničnih bolezni, se najbolj splača sklenitev paketa NADSTANDARD. Kombinacija kritij prinaša možnost še hitrejšega zdravljenja, tudi brez potrebne napotnice osebnega zdravnika. Ob ugodnejši paketni ceni se tako lahko hitreje vrnete k vsakodnevnim dejavnostim, kar obenem pomeni tudi manjši izpad dohodka.

