Skromna »dota« SMC njenim nekdanjim poslancem

Opozicijski poslanci so včeraj le prejeli koalicijski predlog razdelitve mest v parlamentarnih delovnih telesih, ki predvideva tudi vključitev štirih nepovezanih poslancev in obravnavo porušenih razmerij med koalicijo in opozicijo. SMC, ki ima trenutno kar 12 mest preveč, bi se bila pripravljena odpovedati devetim.Pri tem je v opoziciji že padla prva ocena, da so v parlamentarnih odborih in komisijah izbrali tista mesta, ki v tem trenutku nimajo teže pri tem, kar se bo obravnavalo v državnem zboru.Skladno s koalicijskim predlogom bi se namreč odpovedali le po enemu mestu v odboru za zunanjo politiko, obrambo, zadeve Evropske unije, mandatno-volilni komisiji in komisiji za nadzor javnih financ, kjer ima opozicija vselej večino, ter nato še manj ključnim mestom v komisiji za poslovnik, narodni skupnosti, peticije ter ustavni komisiji.Kot je včeraj poudaril vodja poslanske skupine Desusapa so v načrt vključeni tudi trije odbori, ki se jim bodo v korist nekdanjega poslanca odpovedali sami. V njegovi »doti« so odbor za kulturo, izobraževanje ter komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.Na za danes sklicanem kolegiju predsednika državnega zbora omenjenega predloga predvidoma še ne bodo obravnavali. Pričakovati je, da bo po njem sledil posvet, na katerem bodo vodje poslanskih skupin vnovič spregovorili o tem vprašanju in o stanju parlamenta, ki bi bilo lahko po mnenju nekaterih ustavnih pravnikov tudi protiustavno.