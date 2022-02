Slaba banka na državo prenaša pomemben del premoženja

Po neuradnih, a zanesljivih informacijah je včeraj upravni odbor DUTB sprejel odločitev, da se strateško pomembne nepremičnine na območju nekdanje ladjedelnice v Izoli ne proda, pač pa prenese v last države. Prav tako se bo v njeno last preneslo več kot 600 umetniški del, večinoma slik.

Slaba banka se je torej odločila prekiniti prodajni proces za več kot 42.000 kvadratnih metrov površin, zazidalnih zemljišč, ob morju.

Po naših informacijah upravni odbor vladi predlaga, da se območje nekdanje ladjedelnice v Izoli prenese v last Republike Slovenije. Zaradi pomembnosti lokacije, kar naj bi bil tudi razlog za prenos, naj bi torej degradirana zemljišča ohranili v državni lasti oziroma jih uredili za potrebe vojske, policije, uprave za zaščito in reševanje, inšpektorata za ribištvo, civilne zaščite in uprave za pomorstvo.

Na tem območju bi tako združili vse, kar je povezano z morjem, pričakujejo pa se tudi nova delovna mesta, pomembna za lokalno skupnost.

Območje je DUTB prodajala za devet milijonov evrov. Območje Ladjedelnica Izola leži neposredno ob morski obali na severovzhodnem delu polotoka v občini Izola, le 500 metrov od starega mestnega jedra Izole. Na zemljišču so trenutno starejši ladjedelniški in industrijski objekti, primerni za rušenje. Zemljišče je lahko dostopno in komunalno opremljeno, lahko preberemo na spletni strani DUTB.

V last države je bil pred kratkim prenesen tudi objekt v Mariboru, kjer bosta prostore dobila upravna enota in urad za demografijo. Nekatere parcele v Ljubljani bodo po naših informacijah prenesene na notranje ministrstvo.

Gre za odločitve, povezane s prenehanjem obstoja slabe banke. Življenjska doba DUTB se namreč izteče konec leta. Zakonodaja določa, da premoženje ter pravice in obveznosti DUTB preidejo na Slovenski državni holding (SDH), pri čemer pravno nasledstvo DUTB podrobneje uredi vlada s podzakonskim aktom po predhodnem poročanju državnemu zboru.

Računsko sodišče je opravilo revizijo, kako so DUTB, ministrstvo za finance in vlada pripravljeni na prenehanje obstoja slabe banke. Vladi so priporočili, naj natančno določi procese prehoda na SDH ali demografski sklad, in med drugim opozorili, da vlada ni vnaprej celovito uredila pravnega nasledstva DUTB ter tudi ni poskrbela za vzpostavitev pogojev za učinkovito upravljanje preostalega premoženja DUTB.