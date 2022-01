Negotovosti ob prenehanju obstoja DUTB

V nadaljevanju preberite:

Računsko sodišče je opravilo revizijo, kako so DUTB, ministrstvo za finance in vlada pripravljeni na prenehanje obstoja slabe banke. Poročilo še ni objavljeno, v osnutku pa so menda podali dve priporočili vladi, med drugim, da sprejme podzakonski akt za opredelitev načina prenosa premoženja in obveznosti na SDH. Zakaj DUTB potrebuje podzakonski akt. zakaj brez njega ni mogoč prenos na SDH in zakaj bi se pri tem lahko zapletlo? Kaj glede podzakonskega akta pravijo na ministrstvu za finance?