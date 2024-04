Slovenija izvoljena v izvršni odbor Unicefa

Slovenija je bila danes v Ekonomskem in socialnem svetu ZN (Ecosoc) izvoljena v izvršni odbor Sklada ZN za otroke (Unicef) za triletni mandat, ki se začne januarja prihodnje leto in traja do konca leta 2027, je sporočil slovenski veleposlanik pri ZN Boštjan Malovrh.

Izvršni odbor je organ Unicefa, ki nadzira delo agencije, potrjuje politiko, proračun in programe po državah ter zagotavlja podporo držav. Sestavlja ga 36 držav članic ZN, sedeži v njem pa so razdeljeni po regionalnem ključu svetovne organizacije.

Skupina zahodna Evropa in drugi ima 12 sedežev, afriška skupina osem, azijska sedem, Latinska Amerika in Karibi pet, vzhodna Evropa pa štiri. Mandat članic traja tri leta.

Odbor se sestaja trikrat letno – februarja, junija in septembra v New Yorku.

Delo izvršnega odbora koordinira urad, ki ima predsednika ter štiri podpredsednike, pri čemer vsak od njih zastopa eno od petih regionalnih skupin ZN.