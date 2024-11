Slovenija nadaljuje boj proti nasilju nad ženskami

Boj proti nasilju zahteva nenehno pozornost in osredotočenost, je v ponedeljek v Generalni skupščini med razpravo ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami poudarila namestnica stalnega predstavnika Slovenije pri ZN Saša Jurečko in navedla nekaj konkretnih ukrepov Slovenije.

»Kljub napredku v zadnjih 25 letih pa je boleča realnost ta, da bo danes 140 žensk in deklet po vsem svetu izgubilo življenje zaradi nasilja s strani partnerja ali bližnjega sorodnika,« je dejala Jurečko.

»Do konca tega tedna se bo to število povečalo na skoraj tisoč. Ti statistični podatki niso le številke – to so ukradena življenja, izbrisana prihodnost in razbite družine. Opominjajo nas, da za mnoge ženske in dekleta dom ni varen kraj,« je dejala in dodala, da so ustrezni zakoni le prvi korak.

Prepričana je, da ne bomo storili dovolj, vse dokler bomo dopuščali, da »nasilje ostane nenadzorovano, skrito pred očmi javnosti in dokler bo ostalo tabu in nekaj, česar politični, gospodarski in družbeni voditelji ter mediji ne bodo sistematično in javno zavrnili«.

Navedla je, da je Slovenija pred kratkim sprejela novo strategijo za preprečevanje nasilja v družini in nasilja nad ženskami, ki določa nove cilje, ukrepe in ključne akterje politike za preprečevanje in zmanjševanje primerov nasilja v družini in nad ženskami.

ZN so 25. november za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami razglasili leta 1999. Na ta dan leta 1960 je dal dominikanski diktator Rafael Trujillo na krut način ubiti tri sestre Mirabal, ki so bile politične aktivistke v Dominikanski republiki.

Na svetu po podatkih ZN vsak dan povprečno 140 žensk in deklic izgubi življenje pod roko storilca, s katerim so v sorodu. Približno ena od treh žensk je še vedno tarča fizičnega ali spolnega nasilja.