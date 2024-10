Koncert Chrisa Browna sproža polemike o nasilju nad ženskami

Chris Brownov prihajajoči koncert v Južni Afriki je sprožil razpravo o nasilju nad ženskami v državi. Organizacija Women for Change nasprotuje koncertu zaradi Brownove zgodovine nasilja, še posebej njegovega zloglasnega incidenta z Rihanno leta 2009.

Brown je bil obsojen zaradi napada na Rihanno in je prejel pet let pogojne kazni, opravljati je moral družbeno koristno delo in obiskovati svetovanje o družinskem nasilju. Obtožbe nasilja so zoper njega vložile tudi druge ženske in moški.

Women for Change je zbrala več kot 20.000 podpisov v peticiji za ustavitev koncerta. Organizacija trdi, da koncert pošilja napačno sporočilo v državi, kjer je nasilje nad ženskami še vedno močno prisotno. Južna Afrika ima eno najvišjih stopenj femicida in spolnega nasilja na svetu, posilstvo pa je prijavljeno približno vsakih 12 minut. Sabina Walter, izvršna direktorica Women for Change, je izrazila zaskrbljenost, da koncert slavnega umetnika z zgodovino nasilja nad ženskami spodkopava prizadevanja za boj proti tej problematiki.

Organizacija se prav tako sprašuje, kako je Brown sploh prejel vizo za vstop v Južno Afriko glede na njegovo preteklo obsodbo. Po južnoafriški zakonodaji lahko pretekla obsodba vodi do zavrnitve vize, čeprav obstajajo izjeme za "primerne osebe". Odločitev o teh izjemah odobri generalni direktor oddelka za notranje zadeve. V preteklosti so Brownu že prepovedali vstop v nekatere države, kot so Združeno kraljestvo, Avstralija, Kanada in Nova Zelandija, čeprav je kasneje nastopal v Združenem kraljestvu in drugod po Evropi.

Women for Change poudarja, da gre pri njihovem prizadevanju za več kot zgolj en koncert – gre za spremembo družbenega narativa v Južni Afriki. Želijo, da so zlorabitelji odgovorni za svoja dejanja in da nasilje nad ženskami nikoli ne sme biti opravičeno, prezrto ali pozabljeno.

Mnenja oboževalcev

Kljub nasprotovanju koncertu Chrisa Browna v Južni Afriki je veliko njegovih oboževalcev navdušenih nad prihajajočim dogodkom. Nekdanja rektorica Univerze v Cape Townu, prof. Mamokgethi Phakeng, je na družbenem omrežju X (prej Twitter) delila, da bo obiskala koncert, čeprav ostro nasprotuje nasilju na podlagi spola. Poudarila je, da obisk koncerta ne pomeni podpore nasilju in da je glasba večja od posameznika. Po njenem mnenju bojkot koncerta ne bo končal nasilja nad ženskami v Južni Afriki, saj »obisk koncerta ne izbriše naše moralne drže do nasilja na podlagi spola.«

Na drugi strani pa kritiki kampanje proti koncertu, kot je Sabina Walter, prejemajo grožnje. Walterjeva je izpostavila, da podporniki Chrisa Browna pogosto branijo njegovo preteklost, ne glede na posledice. To po njenem mnenju kaže na globoko razhajanje v družbi glede dojemanja nasilja nad ženskami ter na nevarnost selektivnega ogorčenja, ki perpetuira kulturo posilstva in visoke stopnje nasilja nad ženskami.

Tudi predsednik Južne Afrike, Cyril Ramaphosa, priznava resnost problema nasilja nad ženskami v državi in poziva moške k ukrepanju. Avgusta je poudaril, da je končni cilj popolna odprava nasilja na podlagi spola, čeprav je ta cilj še vedno oddaljen.

Letos je organizacija Women for Change počastila več kot 200 žensk, ki so izgubile življenje zaradi femicida.