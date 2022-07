Slovenija se je pridružila pobudi za jedrsko razoroževanje

Slovenija se pridružuje Stockholmski pobudi za jedrsko razoroževanje, se je danes odločila vlada. Pobuda namreč po navedbah ministrstva za zunanje zadeve ustreza dosedanjim stališčem Slovenije glede jedrskega razoroževanja in tlakuje pot k svetu brez jedrskega orožja.

Stockholmska pobuda je nastala leta 2019 z namenom spodbujanja uspešnega rezultata 10. pregledne konference pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT). Cilj te pogodbe, posledično pa tudi omenjene pobude, je preprečevanje širjenja jedrskega orožja in oborožitvene tehnologije, spodbujanje sodelovanja na področju miroljubne uporabe jedrske energije in pospeševanje procesa za doseganje jedrske, kot tudi splošne in popolne, razorožitve.

Kot so navedli na ministrstvu za zunanje zadeve gre za ambiciozen, a realističen načrt jedrskega razoroževanja, usmerjen v rezultate. Pobuda po njihovih besedah pravzaprav nadgrajuje postopni pristop k jedrskemu razoroževanju, ki ga zagovarja Slovenija.

Do sedaj se je Stockholmski pobudi pridružilo 19 držav, med drugim tudi Nemčija in Nizozemska, ki sami - tako kot druge pridružene države - nimata jedrskega orožja, vendar pa na svojem ozemlju hranita nuklearno orožje ZDA.