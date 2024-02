K obveznemu služenju vojske se zateka vse več držav, Slovenija še zadržana

V nadaljevanju preberite:

Dramatično spremenjene varnostne razmere v Evropi razkrivajo šibkost obrambnih sistemov večine sodobnih držav. Številne med njimi so zato že sklenile, da bodo spet uvedle obvezno služenje vojaškega roka, medtem ko v državah, ki se temu koraku še upirajo, velja prepričanje, da v le nekaj mesecih civilista ni mogoče ustrezno usposobiti za vojskovanje na sodobnem bojišču.

Medtem ko Srbija in Hrvaška napovedujeta vrnitev obveznega služenja vojske za začetek leta 2025, Slovenija še naprej vztraja pri poklicni vojski in prostovoljni pogodbeni rezervi.

Ruska invazija na Ukrajino pred dvema letoma je celotno Evropo prisilila, da se je temeljito poglobila v resno proučevanje svojih obrambnih zmogljivosti. Ker mir na stari celini ni več samoumeven, so se številne zahodne prestolnice začele spraševati, ali je ponovna uvedba obveznega vpoklica rešitev za kadrovsko izsušene in ostarele vojske. Te se bodo v prihodnjih letih morda prisiljene spopasti s strahovi, ki so se še pred dvema letoma zdeli znanstvena fantastika.