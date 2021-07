Sloveniji opomin glede direktive o nepoštenih trgovinskih praksah

Evropska komisija je več držav članic, tudi Slovenijo, pozvala k prenosu direktive o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi v nacionalno zakonodajo. Rok za prenos direktive je potekel prvega maja.

Ob Sloveniji je komisija uradni opomin poslala še Avstriji, Belgiji, Cipru, Estoniji, Franciji, Italiji, Poljski, Portugalski, Romuniji in Španiji, so danes sporočili v Bruslju.



Direktiva, ki je bila sprejeta aprila 2019, zagotavlja zaščito za evropske kmete ter mala in srednja velika podjetja pred šestnajstimi nepoštenimi trgovinskimi praksami s strani velikih udeležencev v prehranski verigi.



Direktiva zajema kmetijske in živilske izdelke, s katerimi se trguje v dobavni verigi, in prvič na ravni EU prepoveduje takšne nepoštene prakse, ki jih enostransko uvaja en trgovinski partner drugemu.



Države članice imajo na voljo dva meseca, da se odzovejo na uradni opomin oziroma sprejmejo ustrezne ukrepe.

