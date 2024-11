Sloveniji opomin zaradi zamude pri sprejemanju NEPN

Evropska komisija je Slovenijo in 12 drugih držav EU pozvala, naj nemudoma predložijo končne posodobljene nacionalne energetske in podnebne načrte (NEPN). Ker tega niso storile v roku, ki se je iztekel konec junija, jim je danes poslala opomin, saj te države kršijo evropsko zakonodajo, so sporočili iz Bruslja.

Opomin evropske komisije so poleg Slovenije dobile Belgija, Bolgarija, Češka, Estonija, Grčija, Hrvaška, Ciper, Malta, Avstrija, Poljska, Portugalska in Slovaška.

Kot so zapisali v komisiji, so ti načrti ključno orodje za to, da države pripravijo konkretne načrte za doseganje dogovorjenih ciljev EU na področju zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov ter obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. Za komisijo so pomembni tudi zato, da lahko oceni, kakšno je stanje glede ambicij pri doseganju podnebnih in energetskih ciljev EU do leta 2030, so pojasnili.

V Sloveniji je osnutek posodobljenega NEPN še v fazi sprejemanja. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo mora zaključiti celovito presojo vplivov na okolje, nato bo o osnutku odločala vlada. NEPN za obdobje do leta 2030 s pogledom do 2040 določa cilje, politike in ukrepe na področjih razogljičenja, energetske učinkovitosti, energetske varnosti, notranjega trga ter raziskav, inovacij in konkurenčnosti.

O osnutku NEPN je v začetku septembra na predlog SDS govoril odbor državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, saj v opoziciji menijo, da je pomanjkljiv. Podnebni svet je sredi septembra opozoril na nujnost zmanjševanja in ukinjanja subvencij za fosilna goriva, kar je izpadlo iz zadnjega osnutka podnebnega zakona.

V središču je bil tudi ob pripravah na posvetovalni referendum o novi nuklearki v Krškem in pred njegovim preklicem.