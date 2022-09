Ministra obiskala prizorišče snemanja s Halle Berry in Markom Wahlbergom

Piran je prizorišče snemanja Netflixove produkcije The Union – in ne Our Man from Jersey, kot so krožile neuradne informacije. So pa med igralci tudi znana hollywoodska imena, kot so Halle Berry, Mark Wahlberg in J. K. Simmons. To so sporočili z gospodarskega ministrstva, saj sta filmsko ekipo obiskala minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han in ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Vlada je za izvedbo filmskega projekta v Sloveniji prispevala denarno povračilo v višini 2,5 milijona evrov. Izvedba projekta bo doprinesla k okvirno 30.000 prenočitvam in predvideni porabi več kot deset milijonov evrov sredstev filmske ekipe za priprave in snemanje pri nas. Pri izvedbi projekta sodeluje več kot 340 slovenskih delavcev, so nanizali podatke na gospodarskem ministrstvu. »Tovrstni projekti so dobra turistična promocija Slovenije in referenca za Slovenijo kot destinacijo za filmska snemanja in posledično tudi destinacijo filmskega turizma,« so dodali.

»Dobra filmska produkcija znanih svetovnih medijskih hiš, kot je Netflix, lahko pomembno prispeva h globalni promociji države. Poleg tega ima filmska produkcija tudi multiplikativen učinek na domače gospodarstvo in turizem,« je komentiral Han.

»Snemanje do zdaj največjega filmskega projekta v Sloveniji pomeni pomemben dogodek tudi za slovensko filmsko industrijo. V tako obsežen projekt so vključene tudi slovenske koproducentske ekipe in veliko število slovenskih delavcev na področju filma, ki sodelujejo s kolegi iz najrazličnejših držav, saj so takšne velike produkcije tudi vedno mednarodne. To pomeni izjemen prenos znanja, povezav in bogate izkušnje,« je dodala kulturna ministrica.