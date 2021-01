Slovenska vojska kupuje italijansko letalo

Projektno skupino ministrstva za obrambo je pri iskanju najugodnejšega ponudnika letala najbolj zanimalo doseganje vojaških tehničnih zahtev. Pri odločitvi za nakup taktičnega transportnega letala je bil bistveni dejavnik smotrnost s stališča dolgoročnega vzdrževanja, so sporočili z obrambnega ministrstva. V končno presojo sta bili vključeni dve letali, vendar je po preučitvi vojaških tehničnih zahtev kot najboljša izbira izkazalo letalo C-27J Spartan italijanskega izdelovalca Leonardo.



Strokovni svet za ključne investicije je zaključil investicijski postopek in predlagal nabavo po mehanizmu vlada-vladi z Italijansko republiko. Direktorat za logistiko je že začel postopke nabave letala. Nabava se bo nadaljevala takoj, ko bo ustavno sodišče odločilo o Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko v letih 2021-2026. »Naš cilj je transparenten nakup ključne opreme za Slovensko vojsko, brez posrednikov in z zagotovitvijo celovite storitve (usposabljanja, zagotavljanje rezervnih delov, vzdrževanje v celotnem času uporabe), in sicer v najkrajšem mogočem času, skladno z zagotovljenimi finančnimi sredstvi,« so zagotovili na obrambnem ministrstvu, ki ga vodi Matej Tonin.

