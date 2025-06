Slovenske družine, ki so se podale na pot samooskrbe

Si predstavljate, da bi tudi vaš novi življenjski slog vključeval prihranke na vsakem koraku? Vse več slovenskih družin se v času nenehnih negotovosti na trgu energentov in vedno višjih cen električne energije odloča za pot energetske neodvisnosti.

Predstavljamo tri družine, ki so naredile pomemben korak k finančni stabilnosti in trajnostnemu bivanju. Preverili smo, kaj je družinam Kovač, Novak in Zupan prinesla izbira paketa Pametna samooskrba, ki običajno sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom spremeni v sistem pametnega upravljanja. Tako lahko tudi vi dosežete občutno nižje stroške na računih za elektriko. Izkušnje treh slovenskih družin potrjujejo, da samooskrba ni le modna muha, temveč premišljena naložba, ki se lahko povrne že v nekaj letih. Družine Kovač, Novak in Zupan s prehodom na paket Pametna samooskrba, ki ga ponuja GEN-I Sonce v sodelovanju z GEN-I, danes plačujejo od 60 do kar 80 % manj za električno energijo kot pred investicijo.

Paket Pametna samooskrba, ki deluje kot celovit sistem pametnega upravljanja, uporabnikom prinaša trojno korist: proizvodnjo elektrike za lastne potrebe, odkup presežkov in stalen mesečni popust zaradi naprednega upravljanja hranilnika. Pomembna prednost rešitve je tudi možnost brezobrestnega financiranja, zaradi katerega naložba ne bremeni družinskega proračuna.

Nizkoenergijska družinska hiša: letne stroške zmanjšali s 1.213 EUR na 251 EUR

Pametna samooskrba prinaša velike prihranke, ne glede na to, ali imate nizkoenergijsko hišo, gospodinjstvo z dopolnilno dejavnostjo ali povprečno družinsko hišo. Vse tri družine, ki živijo v različnih hišah, so se odločile za napreden paket Pametna samooskrba.

Družina Kovač živi v nizkoenergijski hiši in letno porabi približno 6.000 kWh elektrike, pri čemer za ogrevanje uporabljajo toplotno črpalko. Pred odločitvijo za paket Pametna samooskrba so za elektriko plačevali 1.213 evrov na leto. Danes jim lastna sončna elektrarna in napredno upravljanje baterijskega hranilnika prinašata občutne prihranke – njihov letni strošek je le še 251 evrov, kar pomeni kar 962 evrov letnega prihranka oziroma 79-% nižji strošek za elektriko.

Računi družine Kovač Brez paketa S paketom Pametna samooskrba Povprečni mesečni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 101 EUR 21 EUR Letni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 1.213 EUR 251 EUR

* Podatki so izračunani za stranko z letnim odjemom 6 MWh, ki ima toplotno črpalko in sončno elektrarno velikosti 7 kW z baterijskim hranilnikom 15 kWh. Upoštevani so trenutno veljavni ceniki za dobavo električne energije, pri upravljanju baterije pa v povprečju 1,1 polnjenja dnevno.

Družinska kmetija z dopolnilno dejavnostjo: letni stroški s 3.976 EUR padli na 1.495 EUR

Družina Novak ima na domači kmetiji tudi dopolnilno dejavnost, zaradi česar je njihova letna poraba elektrike večja in znaša 20.000 kWh. Pred vključitvijo v Pametno samooskrbo so za elektriko plačevali 3.976 evrov, zdaj pa njihov letni strošek znaša 1.495 evrov. To pomeni 2.481 evrov prihranka oziroma 62-% nižji letni strošek za elektriko.

Računi družine Novak Brez paketa S paketom Pametna samooskrba Povprečni mesečni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 331 EUR 125 EUR Letni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 3976 EUR 1495 EUR

* Podatki so izračunani za stranko z letnim odjemom 20 MWh, ki ima toplotno črpalko in sončno elektrarno velikosti 20 kW z baterijskim hranilnikom 15 kWh. Upoštevani so trenutno veljavni ceniki za dobavo električne energije, pri upravljanju baterije pa v povprečju 1,1 polnjenja dnevno.

Tipična enodružinska hiša: letni stroški z 2.200 EUR padli na 755 EUR

Družina Zupan je tipično slovensko gospodinjstvo, ki živi v hiši. Letno porabijo 11.000 kWh električne energije. Njihova sončna elektrarna ima moč 11 kW, poleg tega pa uporabljajo hranilnik z zmogljivostjo 10 kWh. Pred samooskrbo so za elektriko plačevali 2.200 evrov na leto, zdaj pa le še 755 evrov. S tem letno prihranijo 1.446 evrov, kar pomeni 66-% nižji strošek za elektriko.

Računi družine Novak Brez paketa S paketom Pametna samooskrba Povprečni mesečni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 183 EUR 63 EUR Letni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 2200 EUR 755 EUR

* Podatki so izračunani za stranko z letnim odjemom 11 MWh, ki ima toplotno črpalko in sončno elektrarno velikosti 11 kW z baterijskim hranilnikom 10 kWh. Upoštevani so trenutno veljavni ceniki za dobavo električne energije, pri upravljanju baterije pa v povprečju 1,1 polnjenja dnevno.

GEN-I Sonce je največji ponudnik sončnih elektrarn na ključ v Sloveniji, z več kot 11.000 postavljenimi elektrarnami.

Paket Pametna samooskrba z vključitvijo naprednih tehnologij in rešitvami za energetsko upravljanje je odlična dolgoročna rešitev, ki omogoča pot k energetski neodvisnosti in finančne prihranke, ne glede na sezonske spremembe ali nihanja v proizvodnji energije. Uporabnikom omogoča prihranke iz treh virov – energijo proizvaja sončna elektrarna, presežno elektriko GEN-I odkupi, tretji vir prihrankov pa je fiksni mesečni popust za upravljanje hranilnika energije. Dodatno energijo, ki bi jo potrebovali iz javnega omrežja, pa GEN-I zagotavlja po fiksni in ugodni ceni.

visokokakovostno sončno elektrarno

hranilnik energije

napredno upravljanje hranilnika energije

dobavo električne energije po fiksni in ugodni ceni

odkup presežno proizvedene elektrike

Paket vključuje sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom, ki ga GEN-I upravlja tako, da omogoča optimalen izkoristek shranjene energije, vam pa poleg fiksnega popusta na računu za električno energijo omogoča tudi odkup presežno proizvedene električne energije in dobavo električne energije po fiksni in ugodni ceni.

Preverite svoj prihranek že danes S paketom Pametna samooskrba lahko pokrijete od 60 do 80 % letne potrebe po elektriki. Kolikšen pa bo vaš delež prihranka, je odvisno od porabe in velikosti samooskrbnega sistema. Na spletni strani GEN-I Sonce lahko z uporabo spletnega kalkulatorja sami izračunate višino prihrankov pri stroških električne energije po prehodu na paket Pametna samooskrba.

Nakup, ki ne obremeni družinskega proračuna

Prehod na samooskrbo je preprostejši, kot si mislite. Z brezobrestnim odplačevanjem, ki ga ponuja GEN-I Sonce za paket Pametna samooskrba, si zagotovite nakup paketa, ne da bi vas strošek nakupa dodatno bremenil. Na voljo so vam tri sheme brezobrestnega odplačevanja do 10 let. Model odplačevanja je nastavljen tako, da si z mesečnimi prihranki, ki jih zagotavlja paket, poplačujete višino obroka za brezobrestno odplačevanje naložbe.

Ob izbiri paketa Pametna samooskrba GEN-I Sonce vam pripada tudi subvencija Eko sklada, ki lahko znaša do 500 EUR na kilovat moči sončne elektrarne, skupno pa do največ 25 % celotne naložbe. Ekipa GEN-I Sonce vam pomaga tudi pri pridobivanju te subvencije, saj v okviru storitve na ključ uredijo vso potrebno dokumentacijo in oddajo vlogo namesto vas.

Pri GEN-I Sonce vas skozi celoten postopek od prvega povpraševanja do vklopa elektrarne in tudi po tem vodi izkušena ekipa strokovnjakov. Poskrbijo za vse – od svetovanja in načrtovanja do dokumentacije, montaže in zagona. Ker gre za celostno storitev na ključ, vam ni treba skrbeti za birokracijo ali tehnične zaplete. Tudi po tem, ko vaša sončna elektrarna začne proizvajati energijo, ostajajo pri GEN-I vaša prva točka za vsa vprašanja ali nadgradnje. Ponujajo dolgoročno tehnično in strokovno podporo ter skrbijo, da sistem deluje optimalno tudi več let po vgradnji. Na njih se lahko vedno zanesete – ne le ob nakupu, temveč tudi vsa leta delovanja vaše sončne elektrarne.

Na kaj biti pozoren pri izbiri rešitve za samooskrbo?

Pri primerjavi ponudb za samooskrbo se pogosto pojavljajo velike razlike v obljubljenih prihrankih. Pri izbiri ponudnika samooskrbe ne glejte le na obljubljene odstotke prihranka, temveč preverite, ali so izračuni realni in vključujejo vse večje porabnike, kot je toplotna črpalka. Le tako boste lahko ocenili dejanski dolgoročni učinek. Paket Pametna samooskrba večini uporabnikov omogoča kar 60-% nižje stroške elektrike.

Pomembna je tudi kakovost opreme. GEN-I Sonce uporablja vrhunske komponente priznanih svetovnih proizvajalcev, kot so fotonapetostni moduli Jinko Tiger, ki zagotavljajo visoko učinkovitost, dolgo življenjsko dobo in odpornost proti vremenskim vplivom. Vse ključne komponente so podprte z dolgoročnimi garancijami, kar zagotavlja zanesljivo delovanje skozi leta, njihove storitve pa so skladne z mednarodnimi standardi kakovosti ISO 9001 in ISO 14001, kar pomeni, da vaša elektrarna deluje varno, učinkovito in okolju prijazno, z vso potrebno zaščito pred tveganji, kot je na primer požarna varnost.

