Slovenski in poljski premier sta zaveznika, ki se razumeta brez besed

Tesen politični zaveznik slovenskega premiera Janeza Janše, poljski premier Mateusz Morawicki, je v zadnjih dneh na evropski turneji, danes pa je obiskal še Ljubljano. Glavna tema pogovorov so bile razmere na poljsko-beloruski meji. Slovenska vlada tukaj trdno stoji na stališču poljske vlade, da na meji v novi migrantski krizi, ki pesti EU, spremljamo varnostni, ne humanitarni problem.

Janša je izrazil podporo in solidarnost Poljski in njenemu predsedniku vlade in mu čestital za odločnost in pogum. »Slovenija obsoja aktivnosti režima beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka s ki izrablja ljudi za doseganje političnih ciljev in za poskus destabilizacijo celotne EU,« je povedal Janša. Janša meni, da Poljska z vojaki na meji in nespoštovanjem mednarodnega humanitarnega in azilnega prava ne brani zgolj meje lastne države, temveč meje EU in meje zveze Nato.

Janša se je Morawieckemu zahvalil za pomoč šestih policistov, ki jo Poljska nudi Sloveniji pri varovanju slovenskega dela schenske meje. Slovenski premier je podprl stališče poljske vlade, da mora EU v celoti podpirati države članice, ki varujejo zunanji del schengenske meje. »S financiranjem in sofinanciranjem vseh ukrepov, tudi fizičnih preprek na meji. Izkazalo se je, da gre za ukrep, ki preprečuje nasilje in nezakonite prehode, ter nadomešča uporabo bolj invazivnih sredstev,« se je Janša zavzel za trd pristop do reševanja migrantske krize.

Država, ki ne varuje svojih mej, ni suverena, je povedal Morawiecki, ki je poudaril odlične odnose z Janšo. Dejal je, da sta tako dobra prijatelja, da se razuma brez besed.