Slovenski obrat proti azijskemu tigru

V nadaljevanju preberite:

Tretjo vlado Janeza Janše lahko označimo za vlado, ki je naredila največji, vsebinski in praktični obrat v zunanji politiki, sploh z odkritim koketiranjem z Višegrajsko skupino. Na zunanjem ministrstvu strateški svet za zunanjo politiko, ki ga je letos prevetril in po svojih standardih ustrojil zunanji minister Anže Logar, pripravlja osvežitev veljavne strategije slovenske zunanje politike. Strategija največ pozornosti do sedaj namenja Kitajski, ki postaja strukturna nasprotnica Slovenije, pač skladno z ameriškimi interesi in nedavno spremenjenimi strateškimi prioritetami zveze Nato. Ta Kitajsko opredeljuje kot sistemski izziv in s tem nadomešča Rusijo, ki je do zdaj zasedala njeno vlogo.