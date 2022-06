Sodelovanje s SDS bo manj tesno, kot je bilo v vladi

V nadaljevanju poreberite:

V vladi Janeza Janše je bil minister za delo, družino in socialne zadeve, torej v izvršni veji oblasti, kjer je imel do pred kratkim škarje in platno v svojih rokah, zdaj je vodja poslanske skupine opozicijske stranke, v kateri so sredstva, ki jih ima na voljo stranka s sedmimi poslanci za uresničevanje interesov, precej skopo odmerjena. "S SDS smo pri nekaterih stvareh naravni zavezniki, kar sta programa strank pri številnih točkah precej podobna. Seveda pa nismo vezani na nobene sporazume, zato lahko svoje predloge bolj izčiščeno predlagamo. Denimo, bolj jasno lahko izrazimo, da smo za nižje davke in boljše poslovno okolje. Z Jelko Godec sem korektno sodeloval v času vlade, bo pa sodelovanje med strankama v opoziciji manj tesno, kot je bilo v vladi."