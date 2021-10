Sodelovanje sindikata policije in civilne družbe zbuja optimizem

Sindikat policistov je začel z referendumsko pobudo, ki želi spremeniti zakonodajo, da se policistom ne bi več moglo pošiljati opominov pred odpovedjo. Kar se zdi Delovemu komentatorju Aliju Žerdinu posebej zanimivo je, da se je sindikat za pomoč obrnil tudi na Inštitut 8. Marec. »Sindikat represivne državne institucije bi rad sodeloval z misliščem civilne družbe,« je strnil.

Janez Markeš meni, da je to še en izkaz načelnosti policijskega sindikata. Ta je načelnost izkazal že s tem, ko je zahteval revizijo policijskih postopkov in navodil na torkovem protestu, kajti ne želijo, da bi izpadli kot ljudje, ki iz lastne želje uporablja prekomerno silo. Generalni direktor policije Anton Olaj je namreč izjavil, da so bile odločitve o uporabi sile sprejete na kraju dogajanja na nižjih nivojih. Sindikat se je odzval in pojasnil, da lahko uporabo sredstev, ki se jih je policija poslužila na protestu, po zakonu odobri le direktor.

»Sinidikat policistov je pokazal, da želi delovati po zakonih in v naprej znanih pravilih, v tem smislu so vložili zahtevo za referendum, da zaščitijo ne le svoje lastne delavce, pač pa delavce v vseh branžah,« je pojasnil Markeš. Opomine naj bi namreč dobivali tisti, ki niso bili na liniji vladajoče stranke. Sodelovanje policijskega sindikata z civilno družbo po Markeševem mnenju vzbuja optimizem.

Žerdin je spomnil, da policisti prisežejo tudi, da bodo postopali humano in spoštovali človekove pravice. Pobuda za revizijo postopkov je tako pobuda, da se zavaruje vrednoto, na katero so prisegli, je opozoril Žerdin.