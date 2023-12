Trije srčni centri, na operacijo pa v Italijo

V nadaljevanju preberite:

Ker so bile operacijske dvorane v Ljubljani zasedene in ker bi pot v Maribor zahtevala dodatne, a pri življenjsko ogrožajočem stanju pomembne minute, so 44-letnega bolnika iz urgence v SB Izola napotili v Italijo, kjer so opravili takojšen poseg. Zdaj se je izkazalo, da je operacijska dvorana v Medicorju tisti čas samevala, na voljo je bil tudi kader.