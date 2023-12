Odziv UKC na objavljene podatke skupine Zdravstvo

Na Delovi spletni strani je bil v torek, 28. novembra, objavljen članek z naslovom Skupina Zdravstvo izzvala zagovornika pacientovih pravic (prvotni naslov: Skupina zdravstvo: Ne verjemite zagovornikom državnega zdravstva) V njem je bilo med drugim navedeno, da se v skupini zdravnikov - Zdravstvo.si, ki si prizadeva za javno zdravstvo v korist bolnika in jo sestavljajo Matej Beltram, Gorazd Kalan, Matija Kališnik, Janez Koprivec, Marko Noč, Simon Podnar, Samo Vesel, Andrej Vranič in Krištof Zevnik, so se na Sušljevo izjavo odzvali, češ, ne verjemite zagovornikom državnega zdravstva. Objavili so statistiko rezultatov operacije perkutane vstavitve srčne zaklopke na UKC Ljubljana in v privatni ambulanti MC Medicor, ki kaže, da je v UKC Ljubljana v 30 dneh po operaciji umrlo 5,5 odstotka pacientov, v MC Medicor pa le 0,4 odstotka.«

V UKC so v zvezi s tem zaprosili za objavo popravka, in sicer prikaz nasprotnih dejstev s spodnjo vsebino.

Številka 5,5 odstotka umrlih pacientov temelji na analizi (Kolar in sod, Front Cardiovasc Med, 2022), v katero je bilo vključenih tudi 33 pacientov UKC Ljubljana, ki zaradi hude ogroženosti in bioloških lastnosti niso bili primerni za zdravljenje z običajnim pristopom prek dimeljske arterije. Omenjenih posegov MC Medicor ne izvaja, saj so izjemno zahtevni in imajo bistveno večje tveganje za zaplete zaradi drugačne tehnike postavitve zaklopke in ker gre za paciente, ki imajo številne spremljevalne bolezni, ki slabšajo prognozo. Kljub navedenim dejstvom dosega UKC Ljubljana na celotni populaciji pacientov znotrajbolnišnično umrljivost 3,3 odstotka za TAVI paciente. Izjemne rezultate UKC Ljubljana potrjuje tudi najnovejša neodvisna raziskava, ki je primerjala dve metodi anestezije pri TAVI posegih (Vovk Racman in sod, Cardiothoracic Vasc Anasth, 2023). Ta novejša analiza je pri pacientih, starih v povprečju 83 let, pokazala, da je smrtnost v bolnišnici in v 30 dneh ničodstotna.

Dejstvo je, da analiza podatkov le na podlagi starosti ne zdrži racionalne presoje. Iz neobjavljenih podatkov, ki so bili podlaga za analizo MC Medicorja, ni razvidno, kakšne so bile lastnosti populacije (z izjemo starosti), ki je bila zdravljena. V objavi registra vodilnih evropskih centrov za TAVI, kjer so zajeti tudi bolniki UKC Ljubljana, je razvidno, da starost bolnikov samostojno ne opredeljuje rizika za zaplete. Pri opredeljevanju rizičnosti bolnikov je treba upoštevati številne druge dejavnike, ki ji napovedni parametri (risk scores) ne upoštevajo. Pomembni so spremljajoče bolezni, predhodni posegi na srcu in biološki status bolnika.

UKC Ljubljana je mednarodno priznana, vrhunska zdravstvena ustanova, ki poleg skrbi za dobro pacientov izvaja izobraževanje zdravnikov, uvaja nove metode, obravnava najtežje bolnike, tudi iz drugih bolnišnic, ter izvaja obsežno raziskovalno dejavnost. Po TAVI posegih je UKC Ljubljana mednarodno zelo prepoznaven, zaradi odličnosti je vključen v številne študije in registre, kamor povabijo le najboljše in visokovolumske centre. Solidne klinične prakse malih centrov, ki pa jih je treba objektivno preveriti, se seveda na morejo vsebinsko in po kakovosti primerjati z vrhunsko terciarno dejavnostjo paradne zdravstvene inštitucije, kar UKC Ljubljana je in tudi bo ostala.

Drži, da je bil na spletu (v prvotni verziji) dobesedno naveden naslov članka, ki je zapisan na spletni strani Zdravstvo.si. Po navedbah UKC pa ni bilo navedeno dejstvo, ključno za ustvarjanje celotne slike bralca o konfliktu interesov na strani avtorjev in verodostojnosti predstavljenih primerjav, in sicer, da gre za skupino zdravnikov, ki se na spletni strani predstavlja kot citirano »ZDRAVSTVO.SI je skupina neodvisnih zdravnikov, ki si prizadeva za javno zdravstvo v korist bolnika«. Na Zdravstvo.si so navedeni zdravniki specialisti, skoraj vsi med njimi delo opravljajo bodisi kot zasebniki ali pri koncesionarju: dva, prof. Marko Noč in prof. Simon Podnar, sta tudi stalno zaposlena v UKC Ljubljana in delo opravljata tudi drugje, prof. Noč v MC Medicor. Zato se je treba vprašati, kakšen je dejanski interes avtorjev prispevka na spletni strani Zdravstvo.si, torej bodisi prizadevanje za krepitev, bodisi nasprotno, oslabitev javnega zdravstva, v konkretnem primeru kardiološke stroke UKCL, s tem da se poskuša rušiti zaupanje v UKC Ljubljana, kar bi lahko imelo za posledico preusmeritev pacientov in sredstev iz javnega zdravstva v zasebno.«