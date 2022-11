Sodišče nekdanjega dekana FDV Bojka Bučarja oprostilo

Ljubljansko okrožno sodišče je nekdanjega dekana ljubljanske fakultete za družbene vede (FDV) Bojka Bučarja oprostilo očitkov, da je v aferi izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost zlorabil svoj položaj. Tožilstvo je na oprostilno sodbo že napovedalo pritožbo, tudi zato, ker so bile v primerljivih zadevah že izrečene obsodilne sodbe.

Po mnenju sodišča ni dovolj dokazov, da so na fakulteti za družbene vede v času izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost vedeli in razumeli, čemu je namenjena stalna pripravljenost. Bojku Bučarju ni moč očitati naklepa za storitev kaznivega dejanja zlorabe položaja, saj tudi ni šlo za izplačilo fiktivne pripravljenosti, je med drugim v izreku sodbe menilo sodišče.

Tožilstvo Bučarju je očitalo, da naj bi kot dekan FDV od oktobra 2011 do septembra 2013 zlorabil uradni položaj z namenom, da bi sebi in drugim pridobil protipravno korist. To naj bi storil s tem, da je izdal odredbe in sklepe o stalni pripravljenost za 24 uslužbencev fakultete, za kar pa ni imel pravne podlage. Po mnenju tožilstva naj bi Bučar vedel, da so izplačila nezakonita, vendar je zasledoval cilj povečanja plač zaposlenim.