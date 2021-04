Sodničin zapis ni bil neprimeren in nedostojen

V javnosti je precej odmeval zapis na družbenem omrežju facebook ljubljanske sodnice Urške Klakočar Zupančič, kritičen do »velikega diktatorja« Janeza Janše in vlade. Na predlog predsednice Okrajnega sodišča v Ljubljani pa je sodni svet uvedel disciplinski postopek proti sodnici. A se je postopek, kot je sporočila odvetnica Nataša Pirc Musar, končal z oprostitvijo sodnice. Tričlanski senat namreč ni ugotovil kršitev zakona o sodniški službi.

Označili so jo za levo aktivistko

»Odločitev senata nedvomno kaže na to, da vsebina zapisov sodnice Urške Klakočar Zupančič na zasebnem, zaprtem facebook profilu ni bila protipravna, da ni šlo za neprimerno in nedostojno izražanje glede trenutne oblasti in posledično tudi ni prišlo do kršitve ugleda sodstva. Prav tako pa ni mogla biti podana njena odgovornost za hujše posledice za ugled sodniškega poklica,« je zapisala Pirc Musarjeva.



Poudarila je še, da gre za izjemno pomemben precedenčni primer, v katerem je zmagala svoboda izražanja, ki je za sodnike pri javnem nastopanju resda upravičeno omejena, a v zasebni sferi nedvomno mora ostati nedotakljiva.



Medijsko je primer postal izpostavljen, ko je Vinko Gorenak zapise objavil na svojem blogu, poročali pa so tudi na spletnem portalu Nova24TV. Sodnico so označili celo za levo aktivistko. Dober mesec po objavi je sodnica izgubila mesto vodje oddelka za etažno lastnino. In to, kot izpostavlja odvetnica, še pred odločitvijo komisije za etiko in integriteto sodnega sveta in disciplinskega sodišča.

Sodnica s tožbo nad Gorenaka

»Pravosodno ministrstvo je na ljubljansko okrajno sodišče, ljubljansko višje sodišče in vrhovno sodišče poslalo dopis, v katerem je napeljevalo predsednike sodišč, naj zoper sodnico uvedejo disciplinski postopek, čeprav bi predlog lahko podalo tudi kar samo. Predsednica ljubljanskega okrajnega sodišča je nato vložila pobudo za začetek disciplinskega postopka in z novim letnim razporedom sodnici odvzela vodenje oddelka za etažno lastnino,« je še pojasnila.



Zapisi so bili objavljeni na zaprtem facebook profilu in niso bili dostopni širši javnosti. Zaradi zlorabe njenih zasebnih zapisov je sodnica proti Vinku Gorenaku vložila zasebno kazensko tožbo, v kateri mu očita kaznivo dejanje nedovoljene objave zasebnega pisanja.

