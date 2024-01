Sodniki in tožilci bodo začasno prekinili delo

V nadaljevanju preberite:

Sodniki in tožilci bodo danes predvidoma ob 10. uri za največ eno uro prekinili delo v znak protesta zaradi nespoštovanja ustavne odločbe, ki ugotavlja, da so predpisi, ki urejajo njihove plače, v nasprotju z ustavo, zakonodajna veja oblasti pa do včeraj, ko je bil skrajni rok, ni odpravila neustavnega položaja. Glavne obravnave in seje na sodiščih vseeno ne bodo preklicane. Danes pa se bodo tudi odločili, kako se bodo stavkovne aktivnosti stopnjevale.