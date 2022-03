Šole se pripravljajo na sprejem otrok z začasno zaščito

V nadaljevanju preberite:

Do včeraj je za začasno zaščito v Sloveniji zaprosilo 424 državljanov Ukrajine, trenutno pa je v nastanitvenem centru v Logatcu 289 ljudi, med njimi je 164 mladoletnikov. Več šol se pripravlja na sprejem otrok, je pa pred njimi in pristojnim ministrstvom še kar precej izzivov, zlasti, če bo vojna trajala več mesecev in se ljudje jeseni še ne bodo mogli vrniti domov.