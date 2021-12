Soproga Bidnovega zaveznika se veseli dela v državi živahne demokracije

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

»Veselim se, da bom predstavljala ZDA v Sloveniji, lepi in živahni demokraciji,« je po odločitvi senata sporočila Jamie Lindler Harpootlian. Je prva kandidatka za veleposlanico iz te države na predlog predsednika Joeja Bidna. Preden bo prišla v Slovenijo,­ jo čaka še uradna zaprisega. Vse skupaj je sicer formalnost: ko senat potrdi kandidata, se nominacija vrne v Belo hišo, kjer predsednik podpiše dokumente o imenovanju, nato lahko kandidat zapriseže ter se pripravi na odhod v državo gostiteljico. Kdaj natanko bo to, na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani še ne vedo.

Iz novembrskega govora Jamie L. Harpootlian v senatnem odboru za mednarodne odnose • Slovenija in ZDA imata močne vojaške, gospodarske, izobraževalne in kulturne vezi. Slovenija sprejema čezatlantsko sodelovanje in deli našo zavezo varovanja demokracije, vladavine prava, človekovih pravic in svobodnih ter poštenih volitev. • Slovenija ima enega od najhitreje rastočih gospodarstev v Evropi. Pozitivni gospodarski dejavniki vključujejo dobro izobraženo delovno silo ter visoko strokovno znanje. • Moji prednostni nalogi sta varnost in dobrobit ameriških državljanov v Sloveniji. Prizadevala si bom za krepitev dvostranskih odnosov, poglabljanje razumevanja ZDA in boj proti dezinformacijam.

Dvainšestdesetletna žena senatorja Južne Karoline, demokrata Dicka Harpootliana, je svetovalka v odvetniški pisarni z moževim imenom. Za Delova vprašanja ni bila dosegljiva, a kot piše na spletni strani odvetniške pisarne, je bila sodna pooblaščenka v zapletenih skupinskih tožbah ob množičnih nesrečah z zahtevki po izplačilih za poravnavo, sodelovala je tudi pri širokem naboru zapletenih zveznih pravdnih sporov. Ameriško pravosodno ministrstvo jo je imenovalo za sodno uradnico pri sodnem pooblaščencu za kompenzacije žrtev terorističnih napadov 11. septembra 2001. Diplomirala je iz politologije in zgodovine umetnosti na Univerzi Mary Baldwin v Stauntonu v Virginiji leta 1981 in nato študirala na pravni fakulteti Univerze Tulane v New Orleansu. Podpira tudi neprofitne organizacije v podporo okolju in umetnosti.

Prejšnja veleposlanica Lynda C. Blanchard je pripotovala v Slovenijo z družino. Foto Leon Vidic

Majhna država v središču vsega

»Slovenija je članica Nata in Evropske unije, ima približno 2,1 milijona prebivalcev, meji na Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško in Italijo,« so ob potrditvi zapisali v časopisu The State, ki izhaja v Južni Karolini. Poudarili so, da je Slovenija majhna država, a v središču vsega. Bob Coble, nekdanji dolgoletni župan mesta Columbia, je izpostavil pomen veleposlanika v Evropi. »Slovenija je samo državo stran od Ukrajine,« je dejal, »to je pomemben položaj v nemirnem času, v katerem živimo«.

Dick Harpootlian je Bidnov dolgoletni politični zaveznik. Par je prispeval tudi sredstva za njegovo predsedniško kampanjo. Senator v izjavi za tamkajšnje medije sicer ni hotel komentirati novega položaja soproge, a je na kratko potrdil, da namerava obdržati sedež v senatu, z besedami »nikamor ne grem«.

Joseph A. Mussomeli je zapustil Slovenijo leta 2015, po štirih letih in štirih slovenskih vladah. Foto Dejan Javornik

O novi veleposlanici ni najti več informacij (menda sta se s senatorjem poročila leta 2007 v Benetkah, on ima hčer iz prvega zakona), jih je pa toliko več o soprogu, ki se je že velikokrat zapletel v verbalne škandale. Pred leti je tedanjo guvernerko Južne Karoline Nikki Haley ­primerjal z Evo Braun.