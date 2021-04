Sosežig, ki ga nikoli ne bi smelo biti

V nadaljevanju preberite:

Jeseni 2004 vodstvo LC oznani, da bodo državo zaprosili za stalno dovoljenje za alternativna goriva, še prej pa so od lastnika izposlovali investicijo v odžveplovalno napravo. Poskusno so jo zagnali v 2007, leto kasneje so investirali še v reduktor dušikovih oksidov. LC se je rad pohvalil, da je v ekološko sanacijo vložil 35 milijonov evrov, a dobička so ustvarili nekajkrat toliko …

Vzporedno s prizadevanji LC za sosežig se je krepil pritisk aktivistov na neaktivno občino Trbovlje, »krivično« državo in LC. Zaradi njih je v 2006 odstopil zadnji »domači« direktor Franci Blaznek; po njem so podjetje vodili kadri od drugod - tudi po izboru »lovcev na glave«. Z njimi je v 2009 v LC prispelo dovoljenje za sosežig.