Sova in policija pozorno nad nezakonite migracije in dogajanje na Viču

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) se je na četrtkovi seji seznanila z aktivnostmi Sove in policije v zvezi s povečanim številom nezakonitih migracij na območju Slovenije. Sovo in policijo so med drugim zadolžili, da pozorno spremljata dogajanje na področju nezakonitih migracij in dogajanje v azilnem domu na Viču.

Četrtkove seje Knovsa so se poleg sedmih članov komisije udeležili direktor Sove Joško Kadivnik, generalni direktor policije Senad Jušić ter pomočnik direktorja kriminalistične policije Matjaž Jerkič.

»Od vabljenih smo želeli predvsem podatke o vzrokih za povečan prihod migrantov v Slovenijo, s katerimi se soočamo v zadnjih mesecih, podatke o aktivnostih nadzorovanih služb ter vpliv omenjenih dogodkov na varnost v Republiki Sloveniji,« je v današnji izjavi za javnost poudaril predsednik Knovsa Janez Žakelj (NSi).

Po Žakljevih pojasnilih so člani komisije na četrtkovi seji sprejeli več sklepov, med drugim sklep, s katerim so pozvali Sovo in policijo, da pozorno spremljata dogajanje na področju nezakonitih migracij, »ki bi lahko pomembno vplivale na varnost Republike Slovenije«, ter da o tem redno poročata komisiji.

Sprejeli so tudi sklep, s katerim so generalni policijski upravi naložili, da v roku petih dni komisiji predloži statistiko o številu kaznivih dejanj in storilcev na območju Mestne občine Ljubljana glede na državljanstvo v primerjavi s preteklim letom ter podatek, koliko je bilo kaznivih dejanj, storjenih v azilnem domu na Viču.

Ker medresorska delovna skupina za protiterorizem že vse od maja članom Knovsa ni predložila ocene teroristične ogroženosti Slovenije, so soglasno sprejeli tudi sklep, s katerim so pozvali vlado, da komisijo redno obvešča o stopnji teroristične ogroženosti v državi, je med drugim pojasnil Žakelj.