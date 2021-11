Spodbudne številke prenočitev, a pomanjkanje usposobljenega kadra

V nadaljevanju preberite:

Novembrski dnevi so v portoroškem in piranskem turizmu čas zatišja in pričakovati je, da bodo večji hotelski sistemi prilagajali odprtje glede na povpraševanje. Sogovornik pa je prepričan, da bo destinacija ves čas pripravljena na sprejem gostov. Le Hoteli Metropol so ponovili zgodbo iz preteklih let in že zaprli vse svoje kapacitete do maja prihodnje leto. To je za destinacijo zelo slabo in zagotovo ne more delovati na dolgi rok. Očitno bo treba počakati, da se ponovno zamenja lastništvo.