Srčna napaka v maternici

V nadaljevanju preberite:

Njegovo ambulanto v celjski splošni bolnišnici obiskujejo nosečnice s potrjenim sumom, da ima njihov plod srčno okvaro, otroci in mladostniki s prirojenimi srčnimi napakami, pa tisti z motnjami srčnega ritma ali boleznijo srčne mišice. Veliko jih je obravnaval že v času, ko je delal na ljubljanski pediatrični kliniki. »Banko in avtomehanika je težko zamenjati, zdravnika nič lažje,« je poudaril pediatrični in fetalni kardiolog doc. dr. Samo Vesel, ki je v tem »poslu« od leta 1995, torej 27 let.

V osebni zgodbi so starši deklice s prirejeno srčno napako povedali, kako jim je stavek »napako lahko popravimo«, spremenil življenje.