Srečno, zdravo in uspešno leto 2025

Vstopili smo v leto 2025, ki so ga številni ob jasnem in suhem vremenu pričakali na prostem. Tako današnji dan kot četrtek bosta dela prosta, ki ju bomo lahko izkoristili za počitek, lepo vreme pa bo številne zvabilo tudi v naravo. V novoletnih poslanicah je politični vrh poudaril pripadnost skupnosti, sočutje do sočloveka in željo po miru.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v novoletni poslanici izpostavila pripadnost skupnosti. Ta je močna, vplivna in sočutna toliko, kolikor pogumni in zreli so njeni ljudje. Biti del skupnosti, pa pomeni biti odgovoren ljudem, je poudarila. Zaupati, spoštovati, biti pošten, zmeren, čutiti pripadnost, vse to družbi vrača bisere, je spomnila na besede humanitarke Anite Ogulin. »Takšnih biserov ima Slovenija veliko. Vsak je lahko biser. Srečno, prelepa, solidarna, pogumna Slovenija,« je dejala.

V leto 2025, ko bo minilo 80 let od konca druge svetovne vojne, pa se je ozrla z željo, da bi bilo to leto miru in življenja. »To bi bilo spoštljivo do milijonov ljudi, ki v senci človečnosti tudi danes izgubljajo življenja zaradi brezbrižnosti do tega, kar pomeni biti del skupnosti,« je prepričana predsednica.

Da Slovenija sodi med države, ki najbolj pripomorejo k miru in razvoju, saj na mednarodni lestvici Indeks dobrih držav zaseda osmo mesto, pa je v novoletni poslanici izpostavil predsednik vlade Robert Golob. Po njegovem mnenju Slovenija ostaja skupnost z izrazitim čutom za sočloveka.

Ob tem je izrazil hvaležnost za vse narejeno, doseženo in ustvarjeno v letu 2024. Verjame, da tudi za leto 2025 ne manjka načrtov, ter da nas vodi več upanja kot pa strahu ali skrbi. »Naj bo leto 2025 zdravo in uspešno, predvsem pa v srcih ohranimo optimizem, pogum in našo Slovenijo srečno,« je dejal.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v poslanici pred božično-novoletnimi prazniki poudarila, da je zaključek leta priložnost za pogled nazaj in spominjanje lepih trenutkov, a tudi razmislek o napakah v iztekajočem se letu. Obenem je zaželela, da Slovenija tudi v novem letu ostane oaza miru, državljani pa da tega najdejo tudi v sebi.

Praznikov, ki so dela prosti dnevi, bo letos deset. Na nedeljo padejo kar trije prazniki, dva na soboto, deset pa med tednom. Kar štirikrat bodo prazniki podaljšali konec tedna, vseeno pa jih bo manj padlo na delovne dni kot lani, ko jih je bilo 12.