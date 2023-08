Sredi Kopra padla stara drevesa

Ob ograji, ki ločuje zasebno parkirišče (pred banko Unicredit) od tistega pred banko Intesa Sanpaolo (nekdanjo Banko Koper), je danes padlo sedem starih dreves (spadajo v družino cipres). Kot smo sicer neuradno izvedeli, ni bil vzrok ta, da so bila drevesa bolna, pač pa to, da njihove korenine posegajo v območje kanalizacijskega omrežja pod poslovno stavbo na Pristaniški 12, nasproti koprske dvorane Bonifika. Sečnjo so opravili delavci Marjetice Koper po naročilu podjetja SPL, ki je upravljavec stavbe. »Šlo je za odločitev etažnih lastnikov,« nam je skopo pojasnil predstavnik SPL, pisne odgovore pa obljubil naknadno.

Lanski protest ni obvaroval dreves

»Odločitev so sprejeli zasebniki na svojem zemljišču. Osebno pa menim, da to ni nekaj, kar bi zadevalo samo njih. Drevesa in zelena okolica zadevajo tudi druge prebivalce Kopra, saj vplivajo na našo kakovost bivanja,« meni Jadran Čalija, predsednik sveta Krajevne skupnosti Koper Center. Sam je s skupino aktivistov protestiral tudi ob lanskem žaganju starih dreves na Grafistovem gradbišču za novo stanovanjsko sosesko Levji grad, nasproti koprske bančne stolpnice. Tedaj so pozvali koprsko občino in vse ustanove ter nadzorne organe, ki odločajo o uporabi prostora, da preprečijo odstranitev dreves. »Mesto, predvsem pa njegovo historično jedro, ne more biti razumljeno, predvsem pa obravnavano kot izključno tržno blago,« je tedaj poudaril, vendar s svojim pozivom za ohranitev dreves ni bil uspešen. So pa pri Grafistu obljubili nadomestno sajenje dreves.

»Če ne gre za zaščitena drevesa ali gozdne površine, se sečnja na zasebnih zemljiščih v naseljih lahko izvede,« so pojasnili na Mestni občini Koper. Kot so dodali, se sicer zavedajo pomena dreves in drugega zelenja ter si prizadevajo za ustvarjanje zelenih kotičkov v središču mesta. »Prepričani smo, da je treba ozeleniti vsak kvadratni meter, ki ga lahko, saj drevesa mesto ohlajajo, prezračujejo in v njem zadržijo več vlage. Mestna občina Koper je zato v zadnjih letih občutno povečala število dreves v urbanih središčih,« so navedli. Če je neko drevo treba ostraniti, v skladu s strokovnimi smernicami skrbno preučijo vse možnosti, ki bi lahko prispevale k njegovi ohranitvi. »Hitro nadomestimo tudi vsa drevesa, ki smo jih zaradi bolezni ali ogrožanja varnosti z javnih površin primorani ostraniti,« še povedo.