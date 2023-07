Divji kostanj pred Dramo ne stoji več

Danes so posekali in odstranili divji kostanj, ki je stal pred ljubljansko Dramo. Po presoji ministrstva za kulturo, da divjega kostanja pred ljubljansko Dramo ni mogoče ohraniti niti na trenutni niti na drugi lokaciji, je bila načrtovana sečnja zjutraj tudi speljana. Mogočnega drevesa pred gledališko stavbo ni več. V jutranjih urah so delavci posekali in odstranili dele velikega divjega kostanja, odstranjeno je bilo tudi nekaj manjše drevo, ki je stalo ob strani stavbe.

V vodstvu ljubljanske Drame so že pred časom pojasnili, da bo treba odstraniti navadni divji kostanj, največje drevo v skupini dvanajstih dreves, ki rastejo v neposredni bližini Drame.

»Odstranitev kostanja in drugih dreves je nujna zaradi statične sanacije močno dotrajane stare gledališke zgradbe s podbetoniranjem objekta, izvajanjem del v območju nove kletne avle in ustrezno zaščito gradbene jame. Še pred tem pa so potrebna temeljita arheološka izkopavanja več metrov globoko, ki jih je pred začetkom gradbenih posegov treba na tem območju izvesti, začela se bodo sredi poletja.«

Vodstvo SNG Drama je preverilo tudi možnosti presaditve divjega kostanja in drugih dreves v naravo. Po pridobljenih stroškovnih ocenah bi zgolj za presaditev divjega kostanja potrebovali od 80.000 do 100.000 evrov, poleg tega ni zagotovila, da bi kostanj presaditev tudi preživel. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kot so povedali, so se morali kostanju odreči. »Odločili smo se, da z zunanjo ureditvijo Drame zagotovimo več dreves, kot jih je zdaj. Drevesa nad novim foajejem ne bodo ostala, bo pa na drugi strani ceste posajenih več novih dreves, ker jih zdaj ni. Z ljubljansko občino smo se namreč dogovorili, da bomo vse javne površine okoli Drame uredili kot enotno zunanjo ureditev, zato bo zelenja več kot zdaj. Ni pa še odločeno, katera drevesa bodo posajena,« je za Delo v začetku julija povedal Matevž Čelik Vidmar, državni sekretar na ministrstvu za kulturo, pristojen za investicije in kulturno dediščino.

Mnogi so sicer odstranitvi divjega kostanja ostro nasprotovali.

Ljubljansko Dramo bodo prenavljali po načrtih arhitekturnega biroja Bevk Perović, ki je bil izbran na javnem natečaju. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kostanj je pred Dramo stal več kot 75 let. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ravnateljica Vesna Jurca Tadel je na nedavni novinarski konferenci poudarila, da je več kot 100 let star objekt potreben obnove, enako tudi prizidka, ki sta bila zgrajena v 60. letih minulega stoletja. Zaradi funkcionalnosti bo preurejena tudi okolica gledališča. FOTO: Leon Vidic/Delo