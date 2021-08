STA ima sredstev za izplačilo plač le še za en mesec

Iz pisma predsednici Evropske komisije Ursula von der Leyen, spoštovana predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu in predsedniku Evropskega parlamenta Davidu Sassoliju:

Če bi bila navzven izkazana drža vlade, da ji je do ureditve financiranja STA, iskrena, bi zagotovila vsaj akontacijo sredstev za obstoj STA, odprta vprašanja pa bi razjasnili skozi pogajanja. Namesto s sprostitvijo financiranja agencije, k čemur pozivajo tako Evropska komisija kot mednarodne novinarske organizacije, stroka in drugi, se odgovorni raje ukvarjajo z zavajanjem in norčevanjem iz verodostojnega poročanja STA.



Moralna podpora najvišjih predstavnikov Evropske unije nam je v zadnjih mesecih veliko pomenila, a žal ne zadošča več. Treba bo storiti kakšen bolj odločen, morda doslej še neviden korak za zaščito svobode medijev. Drugače bo to nov poraz demokratičnih vrednot, za katere so se borili ustanovitelji EU.

Slovenska tiskovna agencija (STA) že 243 dni opravlja javno službo brez plačila zanjo s strani vlade RS. Da so v izjemno težki finančni situaciji, so znova opozorili danes in apelirali na domačo politiko in voditelje institucij Evropske unije, naj končno ukrepajo.Izteka se osmi mesec, ko kljub prizadevanjem STA za sprostitev financiranja javne službe in dejstvu, da jo neprekinjeno in v polnem obsegu tudi opravljamo, denarja še vedno ni. Finančne razmere so resne, so zapisali v sporočilu za javnost. Sredstev za izplačilo plač in drugih obveznosti imajo le še za en mesec, že v začetku oktobra pa bi lahko bili pahnjeni v nelikvidnost.Na resnost položaja so organi zaposlenih – Svet delavcev STA, Zastopstvo Uredništva STA, Uredniški kolegij STA in Sindikat novinarjev STA – v pismu opozorili predsednico Evropske komisije, predsednika Evropskega svetain predsednika Evropskega parlamentaIzpostavljajo, da sta minila že dva meseca od začetka predsedovanja Slovenije Svetu EU, ko je predsednica Evropske komisije von der Leynova izrazila pričakovanje, da bo Slovenija našla hitro rešitev problema financiranja STA, predstavniki slovenske vlade pa so obljubljali, da bo to vprašanje kmalu rešeno.Zgodilo pa se ni nič, opozarjajo zaposleni na STA, razen novih neutemeljenih napadov na verodostojnost poročanja Slovenske tiskovne agencije. Vladni urad za komuniciranje postavlja nove in nove pogoje, ki nimajo nič skupnega z obveznostmi, ki izhajajo iz zakona o STA kot krovnega in za opravljanje javne službe obveščanja ključnega dokumenta, dodajajo pri STA.Vodstvo STA je o razmerah obvestilo tudi predsednike republike Slovenije, Državnega zbora RS, Državnega sveta RS in Vlade RS. »Odločevalce v državi STA prosi za podporo našemu vnovičnemu pozivu vladi, naj nemudoma in brez pogojevanj zagotovi sredstva za delovanje STA.« Na STA so sicer tudi z današnjim dopisom vnovič predlagali pogovore.