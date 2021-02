Starši zagrozili z bojkotom šole na daljavo

Starši v obalno-kraški regiji so prek facebooka zagrozili z bojkotom šole na daljavo. Regija se je prejšnji teden zaradi porasta okužb obarvala v črno, zato so se po zgolj štirih dneh odprtja vrtcev in šol za učence prve triade ti ponovno zaprli. Po včerajšnjem protestu, ko se je v Kopru in nekaterih drugih mestih v regiji zbralo po več sto ljudi, pa grožnje z bojkotom po zdaj znanih podatkih niso uresničili. V največji Osnovni šoli (OŠ) Koper se je pouk na daljavo nemoteno začel, v njuno varstvo pa so sprejeli 14 otrok.

Otroci sodijo v šolo, zeleno luč mora dati zdravstvena stroka

»S predstavniki sveta staršev ves čas zelo dobro sodelujemo. Zavedamo se njihove stiske, najhuje je, da je toliko različnih informacij, ki se nenehno spreminjajo. Po eni strani imamo semafor glede obarvanosti regij, po drugi mnenje NIJZ, naj bodo šole vsaj 14 dni skupaj odprte, da se vidi, kako bo z okužbami,« razlaga Ingrid Poropat, ravnateljica OŠ Koper. Poudarila pa je, da podpira predvsem način, ki so ga sprožili prek svetov staršev, ne pa s kakšnimi protestnimi akcijami, kot je bila, denimo, zamisel o obešanju šolskih torbic na ograjo šole. »S tem prizadenejo učitelje, ki se sicer ves čas trudijo, da so na voljo učencem, tudi v popoldanskem času. Da ne govorim o svetovalnih delavcih in tutorjih, ki so ves čas na razpolago v primeru težav,« je poudarila.



»Vem, da se morda kdo od učencev zaradi napovedanega bojkota ni udeležil pouka na daljavo, a kot so mi poročali, učitelji, je to daleč od množičnega odziva,« je dejal Andrej Mlinar, ravnatelj korpske šole Antona Ukmarja na Markovcu. »Otroci sodijo v šole in treba jim je zagotoviti varno okolje. Če bo treba zagotoviti dvoizmenski pouk, ga pač bomo. Hkrati pa je treba poslušati tudi zdravstveno stroko,« je menil. Sam sicer dobiva klice obupanih staršev, zaveda se, da je težava tudi pri tistih otrocih, ki imajo odločbo za posebno obravnavo, prav tako je z učenci, kjer doma ne govorijo slovenskega jezika. »Ko smo odprli šole za prvo triado, sem bil presenečen, kako so se otroci držali vseh pravil glede nošenja mask in razdalje,« je navedel.



Ravnateljica izolske Osnovne šole Vojke Šmuc Irena Sivka Horvat je v zvezi s tem že nagovorila starše in večjega odziva k bojkotu pouka na daljavo ni bilo. »Ne glede na položaj, ki je zelo zahteven za vse, se mi zdi, da je treba najti pot, da se šole znova odprejo. Ostro pa sem proti temu, da se otroke uporablja za protestne akcije, kjer se širi tudi sovražni govor in politična sporočila!« podčrta. Prepričana je tudi, da bojkot pouka ni ustrezna rešitev.

Organizirali so se sveti staršev

»Predstavniki svetov staršev 24 osnovnih šol v obalno-kraški regiji bomo predvidoma do četrtka sprejeli sklep glede možnosti za odpiranje šol in jih naslovili na vse odločevalce, vključno z vlado, in resornim ministrstvom, poslali pa ga bomo tudi na varuha človekovih pravic,« je povedala predstavnica staršev na Osnovni šoli Koper Mirella Baruca. Hkrati bodo vsem staršem poslali tudi spletno anketo. »Pričakujemo, da bomo naš dopis podkrepili tudi s podporo staršev, ki jih je v vsej regiji več kot deset tisoč,« je omenila.



Ta konec tedna so tudi župani koprske, izolske in piranske občine, Aleš Bržan, Danilo Markočič in Đenio Zadković, na vlado naslovili pobudo, naj najde drugačno rešitev, kot je zapiranje šol in vrtcev. Poudarili so, da se zavedajo nujnosti zaščitnih ukrepov zaradi epidemije, a da bi bile posledice takšnega ukrepa za razvoj in zdravje otrok ter njihovih staršev prehude. Pobudi pa se ni pridružil ankaranski župan Gregor Strmčnik, ki je prepričan, da ni naloga županov, da v razmerah razglašene epidemije pozivajo vlado k odprtju šol in vrtcev. Poudaril pa je, da je treba te ustanove odpreti kot prve in zapreti kot zadnje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: