Stavkovni zbor na URI Soča odločil, da kljub odloku ne bodo spremenili dela

Po odloku vlade naj bi Ambulanta za voznike na URI Soča začela delovati, a ostaja zaprta. Stavkovni zbor zdravnikov v URI Soča je odločil, da bo sledil mnenju sindikata Fides, ki pravi, da je vladni odlok o opravljanju zdravniške službe v času stavke neustaven in nezakonit. Pri tem bodo počakali odločitev sodišča. V ambulanti za voznike s posebnimi potrebami bodo tako še naprej obravnavali le paciente, ki so stari do 18 in nad 65 let.

Pri Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) so iz ambulante na vprašanje o odprtosti dobili negativen odgovor. V sporočilu za javnost so pri NSIOS zapisali, da je v. d. strokovne direktorice URI Soča Metka Moharić, ki je tudi vodja edine Ambulante za voznike s posebnimi potrebami v Sloveniji, dejala, da se je stavkovni zbor odločil, da kljub odloku dela ne bodo spremenili. Kot razlog navajajo, da je odlok vlade nezakonit.

Odvetnik sindikata Fides Damjan Gregorc je zapisal, da »/…/ vladni odlok o razširitvi zdravstvenih storitev v času stavke štejemo za neustaven in nezakonit, v tej zvezi je bila že pripravljena pobuda za presojo ustavnosti in zakonitosti, ki bo jutri vložena na Ustavno sodišče RS. Temeljni razlog za takšno stališče je, da veljavna zakonodaja ne daje pooblastila Vladi RS, na podlagi katerega bi lahko Vlada RS določala obseg zdravniških storitev, ki sodijo v minimum delovnega procesa tekom stavke. /…/«

Navedel je še, da »/…/ vlada ne more sprejemati pravno veljavnih odlokov brez izrecne zakonske podlage in pooblastila, je mnogokrat odločilo tudi že Ustavno sodišče RS in tako ne gre za pravno novoto, o kateri se ustavno sodišče še ne bi izreklo. /…/« Delodajalcem odsvetujejo kakršnokoli ukrepanje proti stavkajočim v primeru, da ti ne bi izvajali storitev iz vladnega odloka, saj bo vsakršno takšno ravnanje pred sodiščem skoraj zagotovo lahko izpodbito kot nezakonito, kar bo seveda imelo lahko večje škodljive posledice za delodajalca.

V ambulanti za voznike s posebnimi potrebami bodo še naprej obravnavali le paciente, ki so stari do 18 in nad 65 let. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo

Vladni odlok o opravljanju zdravniške službe v času stavke do končne odločitve ustavnega sodišča velja, je ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel sicer poudarila v odzivu na napoved Fidesa, da bodo na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti odloka. Vlada medtem pripravlja interventni zakon, ki bo vseboval enake ukrepe kot odlok.

Predstavniki Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije so včeraj na ministrstvo za zdravje poslali dopis z obvestilom o nedelovanju ambulante in jim predlagali, da aplicirajo vse možne oblike sankcij, ki so na voljo. Za odločanje o zakonitosti vladnega odloka je pristojna izključno sodna veja oblasti, »zato je do odločitve pristojnega sodišča URI Soča primoran spoštovati vladni odlok in vzpostaviti delovanje ambulante za voznike v skladu z odlokom«, so prepričani na NSIOS.

Opozorili so še, da se »odvetnik Damijan Gregorc sklicuje na določbe zakona o stavki, ki naj ne bi vsebovale podlage za sprejetje odloka, hkrati pa spregleda 2. točko prvega odstavka 7. člena zakona o stavki, po kateri se lahko pravica do stavke zagotovi na način, da se izpolnjuje mednarodne obveznosti, torej tudi mednarodno konvencijo o pravicah invalidov, katere podpisnik je Republika Slovenija. 13. člen zakona o stavki določa, da organizatorji stavke oziroma udeleženci v stavki v nasprotju z zakonom o stavki ne uživajo varstva iz prvega in drugega odstavka 13. člena zakona o stavki, iz česar izhaja, da imajo kršitve načina izvajanja stavke lahko za posledico disciplinsko in materialno odgovornost, ki ima lahko za posledico tudi prenehanje delovnega razmerja.«