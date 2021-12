Ste ostali brez dobavitelja elektrike? Preklopite na Petrol!

Če se znajdete med uporabniki, ki jim je bila odpovedana pogodba o električni oskrbi, je rešitev pametna (in hitra) izbira novega ponudnika. Takšnega, ki bo poskrbel, da bo vaša zvestoba vedno nagrajena.

Preklopite na Petrol Elektriko v akcijski ponudbi za nove odjemalce

V Petrolu so z nami že več kot 75 let, zaupa pa jim več kot 93.000 gospodinjskih in poslovnih odjemalcev. Zato kljub burnemu dogajanju na trgu ostajajo zavezani k ponudbi kakovostne, zanesljive in ugodne oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom. Z učinkovitim nabavnim procesom jim je pri Petrol Elektriki uspelo zagotoviti konkurenčne cene energentov tudi za leto 2022, še dodajajo.

Tako lahko nove odjemalce, ki se jim bodo pridružili do konca decembra 2021, pozdravijo s 5 % popusta na redno ceno električne energije (ne veste, kaj mislijo s tem? Preverite, kako je sestavljen račun za elektriko!), ki bo zagotovljeno vaša kar 12 mesecev.

Zraven prejmete še 40 EUR dobrodošlice, ki jih lahko porabite za nakupe na Petrolu po vaši izbiri. Natočite gorivo, priskrbite si novo vinjeto, kupite božična darila ali pa si privoščite najboljšo kavo na poti – in še in še.

Vas zanima? Akcijsko ponudbo si oglejte tule.

Redni cenik elektrike za gospodinjske odjemalce v akciji »Preklopite in prejmite 40 EUR« Dražji tok VT (EUR/kWh) Cenejši tok MT (EUR/kWh) Enotni tok ET (EUR/kWh) Cena brez DDV 0,08925 0,05695 0,08070 Cena z DDV 0,10889 0,06948 0,09846

Pisali smo že, kako cene na trgih surovin in energentov iz dneva v dan dosegajo rekordno visoke ravni. Cene energentov za dobavo v letu 2022 so se tako v zadnjem letu zato občutno povišale: električna energija za več kot 175 %, cena plina za skoraj 300 %, nafta pa za okrog 65 %.

Nekatere dobavitelje, ki se jim na podražitve veleprodajnih cen ni uspelo pripraviti, je situacija prisila v težke odločitve: prenehanje poslovanja ali dobave električne energije končnim uporabnikom. Kaj storiti, če je vaš dobavitelj med njimi?

FOTO: Petrol Elektrika

Kaj storiti, ko ostanete brez dobavitelja elektrike

V Sloveniji je trg električne energije liberaliziran, kar pomeni, da imamo potrošniki na izbiro več različnih ponudnikov električne energije, med katerimi lahko prosto izbiramo. Če vam je vaš dobavitelj prekinil dobavo električne energije, morate tako med ponudniki na trgu izbrati novega, pri tem pa se držati roka, ki vam ga je sedanji dobavitelj postavil za preklop.

Brez skrbi, brez elektrike zagotovo ne boste ostali. Če novega dobavitelja ne najdete pravočasno, boste, skladno z energetsko zakonodajo, namreč prešli na sistem zasilne oskrbe. A pozor: ta je bistveno dražji od prejemanje električne energije od distributerja. Konkretno: zasilna oskrba je skoraj trikrat dražja kot Petrolova trenutna akcijska cena za električno energijo.

Na Petrol elektriko preklopite takoj – v nekaj klikih ali z enim klicem

Kako pa je z rokom, v katerem morate izbrati novega ponudnika elektrike? Ga boste, če izberete Petrol Elektriko, ujeli?

Da, seveda! Menjava dobavitelja je pri Petrolu hitra in popolnoma enostavna. Pozabite na kup natisnjenih obrazcev, ki bi jih bilo treba podpisati in pošiljati po pošti. Na Petrol Elektriko lahko enostavno preklopite s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 22 66 ali pa na spletu.

Če ste izbrali spletni podpis pogodbe, boste v preprost obrazec vtipkali svoje osebne podatke. Priložili boste še sliko svojega trenutnega računa za elektriko in to je to – po elektronski pošti boste dobili novo pogodbo za odjem elektrike, ki jo podpišete s SMS-kodo.

Več o tem, kako na Petrol Elektriko preklopiti po spletu, si preberite tukaj.

Kaj pa potem? Nov popust, seveda!

In kaj potem, ko za svojega novega dobavitelja električne energije izberete Petrol? Kaj se z višino vaše položnice zgodi po 12 mesecih, ko je popusta za nove odjemalce konec?

Če pri nekaterih drugih ponudnikih takrat plačujete redno ceno elektrike brez popusta, pa lahko pri Petrol Elektriki spet poskrbite, da boste uživali v popustu. Vse, kar potrebujete, so Zlate točke, ki jih zamenjate za popust na elektriko, ki vam najbolj ustreza: 5, 10, 15 ali 20 % popusta na redno ceno, ki ga lahko – spet – vklopite kar po spletu.

Zlate točke v Petrol klubu zbirate sami ali s prijatelji in družino. Prejmete jih za točenje goriva in druge nakupe na Petrolu. Še več, točke za popust dobite že samo z dejstvom, da kot odjemalec Petrol Elektrike prejemate mesečne položnice!

Naročnik oglasne vsebine je Petrol