Število nesreč v gorah narašča, spet reševali neustrezno opremljene tujce

Število nesreč v gorah narašča, vse več je posameznikov, med njimi večinoma tujcev, ki se v gore odpravijo bodisi nepripravljeni, bodisi v slabih vremenskih pogojih ali neustrezno opremljeni. Opozorila Gorske reševalne zveze in Planinske zveze Slovenija naletijo na gluha ušesa. Kot so v soboto sporočili s policije, je bilo od začetka junija do sobote že 22 helikopterskih reševanj, od sredine meseca je le en dan minil, ne da bi v reševanje vključili tudi helikopter.

FOTO: Policija

Tudi minuli konec tedna so imeli reševalci veliko dela. Policijski helikopter je z dežurno ekipo GRZS samo v soboto do 18. ure poletel šestkrat. Trikrat zjutraj, enkrat opoldne in dvakrat popoldne. Zjutraj je helikopter serijsko reševal na Kamniškem sedlu zaradi bolezenskega stanja pri pohodniku, na Kredarici zaradi slabosti in na Sedmerih jezerih zaradi poškodbe noge.

FOTO: Policija

Opoldne je helikopter z dežurno ekipo na območju Krna pomagal zaradi bolezenskega stanja pri pohodniku, popoldne pa še na Viševniku in še drugič na območju Kredarice. Na Viševniku je pohodnik padel na poti in se poškodoval po glavi, na Kredarici so reševalci imeli oteženo delo zaradi slabših vremenskih razmer in močnejšega vetra, reševati so pomagali tudi gorski reševalci na tleh.

FOTO: Policija

Kot opozarja policija, število nesreč v gorah narašča. Junija je bilo največ helikopterskih posredovanj v Julijskih Alpah (19) in na zahtevnih ali zelo zahtevnih planinskih poteh (11). V šestih primerih, šlo je za tujce, se je nesreča zgodila tudi zaradi neustrezne opreme in slabe priprave na turo, saj so se tujci v nevarnih situacijah znašli predvsem zaradi stika s snegom, ki je ponekod v visokogorju kljub poletnim mesecem še prisoten.

Zato so znova, kot vsako leto, opozorili na previdnost, še večji poudarek pa dajejo na ustrezni informiranosti in opremljenosti. Poleg snega tveganje v gorah močno povečuje tudi vročina. Zato k previdnosti pozivajo tudi pohodnike z različnimi bolezenskimi stanji in tiste, ki so slabše fizično pripravljeni.