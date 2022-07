Na Koroškem stopili na prste podkupljivi sodelavki

Na upravni enoti Ravne na Koroškem so organom pregona naznanili eno do svojih uslužbenk. Osumljena je več kaznivih dejanj, med drugim naj bi ponarejala listine, ki so bile podlaga za nadaljnjo prijavo (domnevno fiktivne prijave prebivališč tujcev). Zaradi svojega početja, ki ni samo kaznivo dejanje, ampak tudi v nasprotju s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev, bo dobila odpoved.

»Postopek izredne odpovedi delovnega razmerja smo že uvedli. Ni še končan. Presečni datum je 18. julij, do katerega se lahko uslužbenka ustno ali pisno izreče o očitkih na svoj račun,« je povedala načelnica ravenske upravne enote Vlasta Božnik in dodala, da zadeve nikakor niso želeli pomesti pod preprogo in da v zvezi s tem ničesar ne prikrivajo, čeprav zanje dogodek ni prijeten.

Na ravnanje uslužbenke z daljšim stažem na upravni enoti so sodelavci, ki se ukvarjajo s prijavo prebivališč tujcev, postali pozorni v maju in juniju. »Ko smo ugotovili, za kakšne kršitve gre in da obstaja utemeljen sum, da gre za znake storitve kaznivih dejanj, smo jo sami prijavili organom pregona,« pove Vlasta Božnik in doda, da so jih kriminalisti že obiskali. Kriminalistična preiskava bo pokazala obseg njenih kaznivih dejanj ter odgovorila na vprašanje, ali se je pri tem tudi okoristila.

Uslužbenka, ki je v tem času na bolniški, se bo na sklep o izredni odpovedi sicer lahko pritožila.

Spomnimo, da se je pred dvema letoma končala večmesečna preiskava mariborskih kriminalistov v zvezi s problematiko množičnih fiktivnih prijav prebivališč tujcev pri nas. Takrat so pridržali osumljenko, ki je ob pomoči dveh družinskih članov v okolici Maribora lažno prijavila večje število tujcev, da so ti na območju Evropske unije lahko delali. Trojica je na naslovih skupno prijavila 103 tujce, pri čemer ti tam sploh niso bivali, a so za bivanje plačevali. Že 2019 je odmevala zgodba iz Šentilja, kjer je bilo v enonadstropni hiši prijavljenih kar 547 ljudi, na istem naslovu v Krškem pa je prebivališče prijavilo 265 tujcev.