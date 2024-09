Študenti prispevali v pokojninsko blagajno 84 milijonov

V nadaljevanju preberite:

Predvidoma konec prihodnjega tedna bodo socialni partnerji začeli pretresati izhodišča za pokojninsko reformo, pogajanja pa naj bi trajala do februarja, ko naj bi novi zakon potrdila vlada in ga poslala v sprejetje v državni zbor.

Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz), ocenjuje, da je dobro, da se reforma pripravlja v obdobju dobrih gospodarskih razmer, ki se izraža v ugodnih kazalcih kondicije pokojninske blagajne. Opozicijo pa zanima, zakaj je potreben ponovni zamik časovnice, predvsem pa, ali bi to utegnilo ogroziti črpanje evropskih sredstev.

V zadnjih dveh letih se je precej povečalo število zavarovancev, ki vplačujejo v pokojninsko blagajno – avgusta leta 2022 je to prvič v zgodovini preseglo milijon, podobno statistiko so zaznali v vseh mesecih drugega polletja 2023, je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec izpostavil enega od pozitivnih trendov, ki izhajajo iz poročila Zpiza za leto 2023 in so ga danes obravnavali v pristojnem parlamentarnem odboru.