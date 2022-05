Odzivi po vrhunskem Studiu 9. maj: Epski dvoboj Štefančiča in Žižka

Dve oddaji s skoraj istim imenom sta sočasno potekali na dveh različnih kanalih, kar je bila odlična priložnost, da ljudje vidijo razliko; med oddajo (in predvsem ekipo), ki zna v studio pripeljati odmevne goste, da se pogovarjajo o najbolj aktualnih temah, in oddajo (in drugo ekipo), ki je samo prevzela blagovno znamko, a ji takoj odvzela dušo, svežino in jo poslala več kot trideset let v zgodovino.

Ekipa, zbrana okoli Marcela Štefančiča ml., je namreč v Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) pripravila oddajo Studio 9. maj, v njej sta gostovala kandidat za novega premierja Robert Golob in filozof Slavoj Žižek, hkrati pa je nova garnitura na RTV prevzela studio Studia City, a je nato v času nove slovenske vlade, vojne v Ukrajini in vse višjih cen hrane in energentov raje predvajala retrospektivne posnetke izpred več kot tridesetih let. Težko bi bolje pokazali, kako brez idej so.

Prvi gost je bil Robert Golob. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Studio 9. maj je pritegnil veliko pozornosti, kar pokažejo tudi podatki o gledanosti. Kritiki sicer trdijo nasprotno, da je imela oddaja slabo gledanost, vendar v dokaz kažejo samo en kanal (tisti, ki ji ustreza), čeprav je bil Studio 9. maj na voljo na ogled prek različnih kanalov (več računov na youtubu, livestreamu, drugih medijskih hiš …).

Studio 9. maj je odmeval tudi na socialnih omrežjih, zbrali smo nekaj odzivov s twitterja.