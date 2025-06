Šumi: Pozivi politikov k nezakonitim poslom so nevarni

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v javno obravnavo dala osnutek akcijskega načrta, ki naj bi omogočal uresničitev marca letos sprejete resolucije o preprečevanju korupcije. Dokument opredeljuje 89 ukrepov za izboljšanje stanja na področju preprečevanja korupcije do leta 2030. Osnutek akcijskega načrta, pri pripravi katerega je sodelovalo več kot 120 deležnikov, bo v javni obravnavi teden dni, nato pa naj bi ga senat komisije sprejel do konca tega meseca.

Predsednik KPK Robert Šumi je poudaril, da je najpomembneje, kako bo načrt zaživel v praksi. »Če bomo uspešno izvedli zastavljene ukrepe, lahko naredimo pomembne korake za krepitev integritete, odgovornosti in transparentnosti, z vsem tem pa uspešnejše preprečevanje korupcije,« je dejal.

Golob za nezakonito lobiranje

Robert Golob FOTO: Jože Suhadolnik

Hkrati je Šumi je izrazil zaskrbljenost nad izjavami politikov, ki tako rekoč pozivajo k nezakonitim dejanjem in kršitvi protikorupcijske zakonodaje. POP TV je namreč prejšnji teden objavila izjave predsednika vlade Roberta Goloba z gostovanja pri Klubu slovenskih podjetnikov, kjer je premier dejal, da bi dal mimo pravil javnih naročil deset milijonov evrov nekomu brez projekta, če bo povezal pametne ljudi, saj da čez dve leti tega nihče ne bi vedel. Podjetnike je še pozval, da naredijo skupni projekt mimo javnih naročil.

»Jaz priporočam, da se naredi, da združite vse sile in umetno inteligenco, kar jih imate. Pridete enkrat mimo, bomo malo lobirali nezakonito. Boste vsi del korupcije, ampak sem siguren, da bomo naredili nekaj dobrega,« je dejal Golob.

Šumi meni, da izjave visokih politikov, ki pozivajo k izigravanju zakonodaje, niso le nesprejemljive, ampak nevarne: »Žalosti nas, da še vedno spremljamo javne odzive vodilnih politikov, kot je na primer javni nastop predsednika vlade prejšnji teden, ki nagovarjajo k nezakonitosti in obvodom zakonodaje ter se na ta račun posredno in neposredno posmehujejo tudi delu komisije in pomenu preprečevanja korupcije ter krepitve integritete, odgovornosti in transparentnosti.«

Ukrepi za manj korupcije

Namestnica predsednika Komisije Tina Divjak je predstavila nekatere ključne ukrepe akcijskega načrta. Med drugim ti vključujejo izobraževanje mladih in javnih uslužbencev, večjo preglednost imenovanja kandidatov in njihovih kompetenc pri imenovanju v organe poslovodnih organov občin in države, več pozornosti pri prednaročilih pri javnih naročilih, sprejetje zakona za velike infrastrukturne projekte, večjo preglednost pri upravljanju stvarnega premoženja ter ukrepe za uveljavitev nove prakse pri zagotavljanju notranjih kontrol delovanja posamezne organizacije.