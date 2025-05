Afera Karigador: Proti predsedniku vlade uvedena preiskava

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je na podlagi predhodnega preizkusa »glede dopustovanja predsednika vlade v Karigadorju in odločanja o članih svetov javnih zavodov« proti Robertu Golobu uvedla preiskavo zaradi utemeljenega suma kršitve določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije s področja nasprotja interesov. Kot so zapisali, so to storili po pridobitvi dokumentacije in pojasnil od več uradni institucij. »Obravnavana oseba je že prejela obvestilo o uvedbi preiskave, zato Komisija zaradi izkazanega interesa o tem seznanja tudi javnost,« pojasnjujejo pri KPK.

Iz njihovega sporočila je mogoče sklepati, da bodo pod drobnogled vzeli predvsem Golobovo glasovanje glede več imenovanj Tomaža Subotiča, v čigar vili v Karigadorju na Hrvaškem je večkrat dopustoval v tem mandatu, na različne položaje. Kot je poročala POP TV, pa je vlada nekaj tednov po po drugem Golobovem obisku Karigadorja Subotiča imenovala v svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, in sicer oktobra 2023.

Ali se je predsednik vlade izločil iz glasovanja, ni znano. Podatki o tem so menda interni. V kabinetu predsednika vlade so doslej napovedali le, da se bodo na odločitev KPK odzvali tekom dneva.

Za opisana ravnanja sicer velja dveletni zastaralni rok, ko je lahko uveden postopek, zato je KPK ugotovitveni postopek začela tako rekoč pet pred dvanajsto. Pri tem na KPK sicer poudarjajo, da bo šele nadaljnji postopek preiskave pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali bodo ovrženi. Obravnavana oseba ima v postopku tudi zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh pa bo imela tudi možnost pojasniti svoja ravnanja.

V svet zavoda SB Celje pa je bil Subotič imenovan septembra 2022, zato bo odločanje o tej zadevi najverjetneje oteženo. Subotič je ob razkritju potencialnega konflikta interesov na POP TV pred dobrim mesecem sicer odstopil s te funkcije, med tem ko je pred tem vlada že razrešila svoje predstavnike v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.