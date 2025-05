Več nadzora v velikih projektih in manj korupcije

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji imamo dva primera civilnega nadzora nad velikimi infrastrukturnimi projekti, to sta projekt drugega tira in energetska prenova stavb. To bi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) razširila še na druge velike projekte in oblikovala priporočila za sprejetje krovnega zakona za prihodnje velike infrastrukturne projekte, kot je druga jedrska elektrarna (Jek 2). Projekti bi po teh predlogih bili povsem transparentni, preverjeni nadzorniki bi imeli vpogled tudi v tajne dokumente.

Zakon bi vključeval vsa korupcijska tveganja od začetka, to je od snovanja projekta, do konca, ko bi projekt že dobil uporabno dovoljenje, je povedal predsednik KPK Robert Šumi. Priporočila KPK pri tem ne posegajo v odločitve, ali je posamezen projekt smiseln in kakšna cena je primerna. Strokovni in civilni nadzorniki bi preverjali vse, največja tveganja pa se pojavijo v fazah načrtovanja. »S tem bi se morali v državi glede na vse izkušnje resno ukvarjati,« pravi Šumi. Priporočil KPK vladi sicer ni treba upoštevati.