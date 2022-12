Supervolilno leto je SDS prineslo superporaze

V nadaljevanju preberite:

»Najbrž ni nikogar, ki bi leto 2022 označil kot politično dolgočasno. Toda ob vseh političnih trilerjih tega leta in vseh spremembah se pravzaprav ni spremenilo veliko,« črto pod supervolilno leto, ki je imelo svojo uverturo v lanskem referendumu o vodah, letos pa so sledile aprilske državnozborske volitve ter poznojesenski volilni blok s predsedniškimi in lokalnimi volitvami ter trojnim referendumom, potegne politični analitik in politolog s Fakultete za družbene vede UL dr. Marinko Banjac.

V iztekajočem se letu so prvič do zdaj v samostojni Sloveniji sovpadale trojne pomembne volitve. Politični analitik in urednik portala Domovina.je Rok Čakš pravi, da sta vsa ta zgoščena glasovanja bistveno zaznamovali najprej situacija s covidom-19 z vsemi posledicami – od nujnih omejitev svoboščin, potrebe po cepljenju in vsem drugem – ter obdobje dveh let desnosredinske vlade, ki se je s temi okoliščinami po svojih močeh spopadala.